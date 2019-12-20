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Protestolar günlerce sürmüştü! Görüşmeler başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.12.2019 16:40 | Son Güncelleme

Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Hassan Diyab, Başbakan Saad el-Hariri'nin desteğini aldığını söyledi.

Protestolar günlerce sürmüştü! Görüşmeler başladı

Diyab, hükümeti kurma görevini dün akşam Cumhurbaşkanı Mişel Avn'dan almasının ardından bugün ilk olarak başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda Başbakan Hariri ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Diyab, ülkenin çıkarları doğrultusunda Sünni Müstakbel Hareketinin lideri Hariri ile iletişim ve iş birliğinin devamını temenni etti.

"Hariri, Lübnan'a ve istikrarına verdiği önemini teyit etmesinin yanı sıra yeni hükümetin kurulması için her türlü desteği verdi. Bu kendisinin devlet adamı olduğunu gösteriyor." diyen Diyab'ın gün içinde, 2005-2016 yıllarında başbakanlık yapan Necib Mikati, Fuad Sinyora ve Temam Selam ile de görüşmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin Hariri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise ülkedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi ve başka ayrıntı verilmedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, dün Meclisteki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerinin ardından, ülkedeki protestolar üzerine istifa eden Hariri hükümeti yerine yeni kabineyi oluşturma görevini akademisyen Hassan Diyab'a vermişti.

Diyab, 128 sandalyeli Lübnan Meclisinde Şii Hizbullah örgütü ve Emel Hareketi ile 2006'dan beri siyasi müttefiki Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi'ne bağlı 69 milletvekilinin desteğini alarak bu görevi üstlenmiş oldu.

Başkent Beyrut ve diğer bazı kentlerde, hükümeti kurma görevinin Diyab'a verilmesine karşı dün akşamdan beri gösteriler ve yol kapatma eylemleri düzenleniyor.

Lübnanlı protestocular, bağımsız bir akademisyen olmasına rağmen Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin desteği nedeniyle Diyab'ın başbakanlığına karşı çıkıyor.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Saad el-Hariri Hassan Diyab Lübnan

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