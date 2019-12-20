Protestolar günlerce sürmüştü! Görüşmeler başladı

Diyab, hükümeti kurma görevini dün akşam Cumhurbaşkanı Mişel Avn'dan almasının ardından bugün ilk olarak başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda Başbakan Hariri ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Diyab, ülkenin çıkarları doğrultusunda Sünni Müstakbel Hareketinin lideri Hariri ile iletişim ve iş birliğinin devamını temenni etti.

"Hariri, Lübnan'a ve istikrarına verdiği önemini teyit etmesinin yanı sıra yeni hükümetin kurulması için her türlü desteği verdi. Bu kendisinin devlet adamı olduğunu gösteriyor." diyen Diyab'ın gün içinde, 2005-2016 yıllarında başbakanlık yapan Necib Mikati, Fuad Sinyora ve Temam Selam ile de görüşmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin Hariri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise ülkedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi ve başka ayrıntı verilmedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, dün Meclisteki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerinin ardından, ülkedeki protestolar üzerine istifa eden Hariri hükümeti yerine yeni kabineyi oluşturma görevini akademisyen Hassan Diyab'a vermişti.