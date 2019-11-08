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Gösteriler 10. gününe girdi! Durmuyor

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2019 14:32 | Son Güncelleme

Lübnanlı uzmanlar, devam eden protestolara rağmen yeni hükümeti kurma konusunda istişare sürecini başlatamayan iktidardaki siyasi güçlerin "paniğe kapıldığını" ifade ediyor.

Gösteriler 10. gününe girdi! Durmuyor

Daha önce yolları trafiğe kapatan protestocular, şimdi de çalışmalarını engellemek amacıyla kamu kurumları ve banka binaları ile yöneticilerin evlerinin önünde gösteri yapıyor.

Protestocular ayrıca eylemlerini üniversite önlerine taşıyarak öğrencileri harekete geçirmeye çalışıyor. Bu kapsamda başkent Beyrut'ta Eğitim Bakanlığı önünde toplanan üniversite öğrencileri, geleceğe yönelik taleplerini dile getiren sloganlar attı.

"İKTİDARI PAYLAŞAN SİYASİ GÜÇLER PANİK İÇİNDE"

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Saad el-Hariri'nin 29 Ekim'de istifasını vermesinin üzerinden 10 geçmesine rağmen yeni hükümeti kuracak ismi görevlendirme konusunda henüz istişare sürecine başlamadı.

Lübnanlı hukukçu Andira ez-Zuhayri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avn'ın parlamenterler ile yapacağı istişare sürecine başlayamamasını eleştirerek, "İstişare sürecindeki gecikmenin sebebi, iktidar makamlarının yaşadığı paniktir." diye konuştu.

Siyasi aktivist Marck Dou da konuya ilişkin "Cumhurbaşkanlığının istişarelere henüz başlamamış olması, iktidarı paylaşan siyasi güçlerin paniklediğinin kanıtıdır." dedi.

Dou, iktidardaki güçlerin, meydanları boş bırakmayan Lübnanlıların baskısı altında, yeni hükümetin siyasi ve ekonomik alanlarda ciddi reformlarla geleceğine dair dış ülkelere güven vermeye çalıştığına işaret etti.

Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Milletvekili George Akkis ise ülkedeki gösteriler ile siyasi durumun herkese baskı uyguladığı için yeni hükümeti kurma sürecinin daha fazla gecikmeyeceğine vurgu yaptı.

Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi Milletvekili Bilal Abdullah, yeni hükümeti kurma sürecindeki gecikmelere ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı, hükümetin istifasından sonraki gün yeni kabineyi oluşturma çalışmalarına ve ardından da istişare sürecine başlaması gerekiyordu. Yönetim makamları bir nevi siyasi lükse kaçıyor. İktidar sokakta yaşananları algılamamış gibi." ifadesini kullandı.

Ülke anayasasına göre Cumhurbaşkanı makamı, yeni hükümeti kuracak ismi görevlendirmesi için parlamento üyeleriyle istişare sürecini başlatması gerekiyor.

GÖSTERİLER

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı. Gösterilere karşı 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını vermek zorunda kalmıştı.

Göstericilerin, İç savaşın sona erdiği 1990 yılından beri yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan protesto gösterileri

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