Lübnan'da hükümetin kurulması finansal piyasaları canlandırdı

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümetin kurulmasının finansal piyasalara canlılık verdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı sarayından, dün kurulan, yeni hükümete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn, hükümetin kurulmasının finansal piyasaları olumlu yönde canlandırdığını, özellikle devlet tahvillerinde artış sağlandığını söyledi.
Yeni hükümetin kurulması, meydana gelen dengesizlikten sonra ülkede güven yenilediğini belirten Avn, yaklaşık 9 ay süre zarfında yaşananların kendilerine önemli bir ders verdiğini ifade etti.
Avn ayrıca, yolsuzlukla mücadelenin yanı sıra Suriyeli mültecilerin krizini de ele almaya devam edeceklerini kaydetti. Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından 31 Ocak'ta Saad Hariri başkanlığındaki yeni hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.
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