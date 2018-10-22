Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, yeni hükümetin kurulması önündeki düğümlerin çözülmeye elverişli olduğunu söyledi.
Yeni kabine listesini Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunması beklenen Hariri, başkent Beyrut'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümeti kurma çalışmalarında gelinen son noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hariri, hükümeti kurmanın imkansız bir durum olmadığını belirterek, "Lübnan'da hükümetin kurulması önündeki düğümler çözülmeye elverişli." dedi.
Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi ile Lübnan Güçleri Partisi arasında Adalet Bakanlığı konusunda anlaşmazlık yaşandığı iddialarına değinen Hariri, meselenin bir Adalet Bakanlığı meselesi olmadığını ifade etti.
Hariri, bakanlıkların dağılımı konusunda genel anlamda bir takım sorunlar olduğunu ve önümüzdeki günlerde her şeyin açıklığa kavuşturulacağını dile getirdi.
- Avn'dan "yeni hükümetin hızlıca kurulması gerektiği" açıklaması
Lübnan Cumhurbaşkanlığı da Hariri'nin ardından bir yazılı açıklama yayımladı.
Hükümet kurma sürecinin hızlandırılması gerektirdiği kaydedilen açıklamada, "Ülkedeki mevcut durum Lübnan'ın çıkarlarını diğer tüm çıkarlardan öncelemeyi kaçınılmaz kılıyor." denildi.
Açıklamada ayrıca hükümet kurma sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Avn'ın, siyasilerle gerçekleştirdiği tüm görüşmelerde "engellerin aşılması gerektiğine vurgu yaptığı" aktarıldı.
- Anlaşmazlıkların çözümünde sona yaklaşıldığı iddiası
Öte yandan siyasi kaynaklardan alınan bilgiye göre, hükümet kurma sürecinde Hristiyan iki siyasi grup arasında bakanlık düzeyinde temsil edilme konusunda yaşanan anlaşmazlık dışında tüm sorunlar aşıldı.
Hariri, Lübnan'daki bütün siyasi güçleri kapsayacak şekilde bir ulusal uzlaşı hükümetinin kurulması yönünde siyasi temaslarını sürdürüyor.
Daha önce Adalet Bakanlığı'nın Lübnan Güçleri Partisi'ne verilmesine sıcak bakan Avn'ın son bir kaç gündür bu yöndeki düşüncesini değiştirerek buna karşı çıkmasının Başbakan Hariri için sürpriz olduğu ileri sürülüyor.
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- Lübnan'daki yeni hükümeti kurma süreci
Lübnan Başbakanı Hariri, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, yeni hükümetin "bir hafta ila 10 gün içinde" kurulacağından emin olduğunu söylemişti.
Ülke ekonomisinde "tehlike çanlarının çaldığı" uyarısında bulunan Hariri, ulusal çıkarlar için birkaç bakanlıktan vazgeçmeye hazır olduğunu belirtmiş, bütün siyasi partileri de fedakârlık yapmaya davet etmişti.
Hariri, daha sonra da 10 güne kadar yeni hükümetin kurulacağını belirterek, hükümeti kurma konusunda başarısız olması halinde bu görevi tekrar kabul etmeyeceğini ifade etmişti.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak başta bakanlıkların paylaşılması olmak üzere siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler nedeniyle Lübnan'da henüz hükümet kurulamadı.
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