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Lübnan'da hükümetin kurulması talebiyle greve gidildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 18:19 | Son Güncelleme

Lübnan İşçi Sendikaları Birliğinin çağrısıyla ülke genelinde bir günlük grev yapıldı - Grev ağırlıklı olarak kamu çalışanlarının desteğiyle yapılırken özel sektörden ise karşılık bulmadı

Lübnan'da yeni hükümetin bir an önce kurulması talebinde bulunmak ve ülkedeki ekonomik duruma dikkati çekmek amacıyla kamu kurumlarında bir günlük greve gidildi.

Lübnan İşçi Sendikaları Birliğinin çağrısıyla ülke genelinde başlatılan bir günlük greve, kamu kurumları çalışanları katılım gösterirken, özel sektörde ise karşılık bulmadı.

Grev nedeniyle Beyrut Limanı, Elektrik Kurumu ve Su Kurumu başta olmak üzere devlet kurumlarında çalışmalar durdu. Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki Hava Taşımacılığı Birliği Başkan Yardımcısı Ali Muhsin yaptığı açıklamada, İşçi Sendikaları Birliğinin çağrısıyla başlatılan genel grevi desteklediklerini belirtti.

Bu desteği göstermek amacıyla bazı uçuşlarda kısa süreli ertelemeye gittiklerini dile getiren Muhsin, yeni hükümetin en kısa sürede kurulması temennisinde bulundu.

Lübnan İşçi Sendikaları Birliği Başkanı Bişara el-Esmer, grevin takibi için sabahın erken saatlerinde başkent Beyrut'taki merkez binasına geldi. Esmer, burada düzenlediği basın toplantısında, yeni hükümetin bir an önce kurulması yönünde baskı oluşturmak amacıyla yapılan bir günlük greve uyan herkese teşekkür etti.

Grev kapsamında çalışmalarına bir günlük ara veren özel sektördeki bazı firma ve iş adamlarına da teşekkür eden Esmer, grevi engelleme yönünde ciddi çabaların sarf edildiğini söyledi.

Esmer, dün düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl mayıs ayında yapılan genel seçimlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen yeni hükümetin kurulamadığını ve bunun da ekonomik durumu etkilediğini belirterek genel grev çağrısı yapmıştı.

Lübnan Odalar Birliği Başkanı Muhammed Şukayr ise kurumların zarar görmemesi için greve uymama çağrısı yapmıştı.

- Hükümeti kurma beklentileri boşa çıkmıştı

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, 21 Aralık'ta gün içinde yeni kabinesini açıklayacağından umutlu olduğunu belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümetin önüne engel olarak çıkan bağımsız Şii 8 Mart Bloku'na yakınlığıyla bilinen bağımsız Sünni vekillerin bakanlık talebine karşı kendi payına düşen 4 bakanlıktan birinden feragat etmişti. Cumhurbaşkanlığı makamına tanınan 4 bakanlıktan birine, söz konusu Sünni vekillerin önereceği bir isim tayin edilecekti.

Ancak yaşanan anlaşmazlık üzerine bağımsız Sünni vekiller, söz konusu mutabakattan geri adım attığını açıklamıştı. Sünni vekiller, kendilerini temsilen kabinede yer alması için Cumhurbaşkanı Avn tarafından önerilen Cevad Adra ismini geri çektiklerini duyurmuşlardı.

Avn, 6 Mayıs 2018'de yapılan genel seçimlerin ardından Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti ancak siyasi taraflar arasında başta bakanlıkların dağılımı olmak üzere yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır hükümet kurulamıyor.

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Beyrut genel grev Lübnan

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