Lübnan'da hükümetin son kararları protesto edildi

Trablusşam'daki eylemlere katılan gazeteci Gassan Ferran, reform paketinin onları ikna edemediğini ve meydanları terk etmeyeceklerini söyledi.

Eylemcilerden Ahmed ez-Zeyn de Hariri'nin açıkladığı kararları, "yeni bir morfin" şeklinde değerlendirerek, "Bir delikten iki kez ısırılmayacağız." dedi.

"Bu reformlar, neden daha önce yapılmadı!" ifadesini kullanan Gavş, yöneticilerin hepsi gitmeden gösterilerine son vermeyeceklerini vurguladı.

Beyrut'taki Riyad es-Sulh Meydanı'na gelen eylemcilerden Salim el-Gavş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hariri'nin sunduğu teklif paketinin bu kadar hızlı kabul edilmesi, yönetici tabakanın yaptığı yolsuzlukların boyutlarını ortaya koyuyor." dedi.

Başkent Beyrut, Trablusşam ve Sayda kentlerindeki meydanlarda toplanan göstericiler, Başbakan Saad el-Hariri'nin açıkladığı kararlara tepki göstererek, "Halk rejimin düşmesini istiyor", "Devrim devrim devrim", "Evlerimize geri dönmeyeceğiz" ve "Devrimin ölmesine izin vermeyeceğiz" sloganları attı.

Ferran, Hariri'nin açıklamalarının ardından ülkenin kuzeyindeki gösterilerin büyümeye başladığına dikkati çekti.

Göstericilerden Abdunnasır el-Mısri, "İstifa etmelerini beklerken taleplerimizin çok küçük bir kısmına karşılık gelen kararlarla önümüze çıktılar. Cumhurbaşkanı göreve geldiğinden bu yana reform diyorlar. Ancak o zamandan bu yana hiçbir şey yapmadılar." diye konuştu.

Sayda kentindeki gösterilerde de yapılan açıklamada, "Vaatleriniz yeterli değil. 30 yıldır yapamadığınız şeyleri, 72 saat içinde uygulayamazsınız." ifadesine yer verildi.

- Başbakan'ın açıkladığı paket

Başbakan Hariri, ekonomik krizin önüne geçmek üzere sunduğu teklif paketini görüştükleri bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçmişti.

Hariri, bakan ve milletvekillerinin maaşlarının yüzde 50 düşürülmesi, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu kurumlarının kapatılması, gelecek yıl bütçesinde yoksul aileler ile konut kredisine ek kaynak ayrılması gibi kararlar aldıklarını açıklamıştı.

- 2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler