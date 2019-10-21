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Lübnan'da hükümetin son kararları protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 21:24 | Son Güncelleme

Eylemcilerden Salim el-Gavş: - "Hariri'nin sunduğu teklif paketinin bu kadar hızlı kabul edilmesi, yönetici tabakanın yaptığı yolsuzlukların boyutlarını ortaya koyuyor" - Abdunnasır el-Mısri: - "İstifa etmelerini beklerken taleplerimizin çok küçük bir kısmına karşılık gelen kararlarla önümüze çıktılar. Cumhurbaşkanı göreve geldiğinden bu yana reform diyorlar. Ancak o zamandan bu yana hiçbir şey yapmadılar"

BEYRUT (AA) - Lübnan hükümetinin ekonomik krizi hafifletmek amacıyla aldığı kararlar, ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Başkent Beyrut, Trablusşam ve Sayda kentlerindeki meydanlarda toplanan göstericiler, Başbakan Saad el-Hariri'nin açıkladığı kararlara tepki göstererek, "Halk rejimin düşmesini istiyor", "Devrim devrim devrim", "Evlerimize geri dönmeyeceğiz" ve "Devrimin ölmesine izin vermeyeceğiz" sloganları attı.

Beyrut'taki Riyad es-Sulh Meydanı'na gelen eylemcilerden Salim el-Gavş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hariri'nin sunduğu teklif paketinin bu kadar hızlı kabul edilmesi, yönetici tabakanın yaptığı yolsuzlukların boyutlarını ortaya koyuyor." dedi.

"Bu reformlar, neden daha önce yapılmadı!" ifadesini kullanan Gavş, yöneticilerin hepsi gitmeden gösterilerine son vermeyeceklerini vurguladı.

Eylemcilerden Ahmed ez-Zeyn de Hariri'nin açıkladığı kararları, "yeni bir morfin" şeklinde değerlendirerek, "Bir delikten iki kez ısırılmayacağız." dedi.

Trablusşam'daki eylemlere katılan gazeteci Gassan Ferran, reform paketinin onları ikna edemediğini ve meydanları terk etmeyeceklerini söyledi.

Ferran, Hariri'nin açıklamalarının ardından ülkenin kuzeyindeki gösterilerin büyümeye başladığına dikkati çekti.

Göstericilerden Abdunnasır el-Mısri, "İstifa etmelerini beklerken taleplerimizin çok küçük bir kısmına karşılık gelen kararlarla önümüze çıktılar. Cumhurbaşkanı göreve geldiğinden bu yana reform diyorlar. Ancak o zamandan bu yana hiçbir şey yapmadılar." diye konuştu.

Sayda kentindeki gösterilerde de yapılan açıklamada, "Vaatleriniz yeterli değil. 30 yıldır yapamadığınız şeyleri, 72 saat içinde uygulayamazsınız." ifadesine yer verildi.

- Başbakan'ın açıkladığı paket

Başbakan Hariri, ekonomik krizin önüne geçmek üzere sunduğu teklif paketini görüştükleri bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçmişti.

Hariri, bakan ve milletvekillerinin maaşlarının yüzde 50 düşürülmesi, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu kurumlarının kapatılması, gelecek yıl bütçesinde yoksul aileler ile konut kredisine ek kaynak ayrılması gibi kararlar aldıklarını açıklamıştı.

- 2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

- Lübnan'ın kamu borcu 86,2 milyar dolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, ülkede kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
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