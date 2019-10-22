Lübnan'da hükümetin son kararlarına rağmen gösteriler sürüyor

Lübnan'da hükümetin ekonomik krizi hafifletmek amacıyla aldığı kararlara rağmen hükümet karşıtı gösteriler 6'ncı gününde de devam ediyor.

Başbakan Saad el-Hariri'nin ülkedeki tansiyonu düşürmek için dün kameraların karşısına geçerek açıkladığı kararlar, beklenenin aksine tepkiyle karşılandı. Alınan kararları protesto etmek için dün meydanları dolduran göstericiler, bugün de bankaların önünde toplanmaya başladı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, banka önlerinde toplanan eylemciler, hatalı ekonomi politikalarına tepki gösteriyor.

Öte yandan Lübnan Trafik Kontrol Merkezi, göstericilerin, ülkenin kuzey ve güneyini birbirine bağlayan ana yolların çoğunu kısmen trafiğe kapattığını bildirdi.

Ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle bugün de ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi.

- Hariri'nin açıkladığı paket

Başbakan Hariri, ekonomik krizin önüne geçmek üzere sunduğu teklif paketinin görüşüldüğü dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek, hükümetin aldığı yeni kararları açıkladı.