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Lübnan'da hükümetin son kararlarına rağmen gösteriler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 13:18 | Son Güncelleme

Lübnan'da hükümetin son kararlarına rağmen gösteriler sürüyor

Lübnan'da hükümetin ekonomik krizi hafifletmek amacıyla aldığı kararlara rağmen hükümet karşıtı gösteriler 6'ncı gününde de devam ediyor.

Başbakan Saad el-Hariri'nin ülkedeki tansiyonu düşürmek için dün kameraların karşısına geçerek açıkladığı kararlar, beklenenin aksine tepkiyle karşılandı. Alınan kararları protesto etmek için dün meydanları dolduran göstericiler, bugün de bankaların önünde toplanmaya başladı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, banka önlerinde toplanan eylemciler, hatalı ekonomi politikalarına tepki gösteriyor.

Öte yandan Lübnan Trafik Kontrol Merkezi, göstericilerin, ülkenin kuzey ve güneyini birbirine bağlayan ana yolların çoğunu kısmen trafiğe kapattığını bildirdi.

Ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle bugün de ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi.

- Hariri'nin açıkladığı paket

Başbakan Hariri, ekonomik krizin önüne geçmek üzere sunduğu teklif paketinin görüşüldüğü dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek, hükümetin aldığı yeni kararları açıkladı.

Hariri, bakan ve milletvekillerinin maaşlarının yüzde 50 düşürülmesi, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu kurumlarının kapatılması, gelecek yıl bütçesinde yoksul aileler ile konut kredisine ek kaynak ayrılması gibi bir dizi kararlar aldıklarını belirtti.

- 2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülke geneline yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

- Lübnan'ın kamu borcu 86,2 milyar dolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Maliye Bakanlığının mayıs ayında yayımlanan raporuna göre, ülkede kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

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