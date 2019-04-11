Lübnan'ın çeşitli üniversitelerinden gelen öğretim görevlisi ve öğrencilere, müşterek hafızamıza kendi iç süreklilik ve dönüşümleri etrafında yaklaşmak gerektiğini anlatan Üçer, İslam düşünce geleceğine ilişkin içten ve kesintisiz bir bakışın İslam dünyasındaki özgün felsefi etkinliğin vazgeçilmez şartı olduğunu vurguladı.

İslam düşünce geleneğine, Avrupa-merkezci bir bakış açısıyla yaklaşan oryantalist perspektiflerin İslam dünyasındaki bilim tarihi yazıcılığını da etkisi altına aldığını vurgulayan Üçer, bu olguya dikkat çekmek amacıyla “Nazar, manzarayı yaratır" ifadesini kullandı.

Başkent Beyrut'taki YEE merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Halil Üçer, İslam felsefesi ve bilim tarihine ilişkin yeni dönemlendirme teklifi etrafında Lübnanlı katılımcılara hitap etti.

BEYRUT (AA) – Lübnan'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Nazar, Manzarayı Yaratır: İslam Felsefe-Bilim Tarihi'nin Dönemlendirilmesi İçin Yeni Bir Teklif" konulu konferans düzenlendi.

İslam düşüncesinin Gazali öncesi ve sonrası şeklindeki bir dönemlendirme üzerinden okunmasının yaratacağı tarih yazımsal problemlere dikkat çeken Üçer, İslam Düşünce Atlası’nda önerdikleri dönemlendirme teklifini paylaştı. İslam toplumlarının ortak hafızasına tekabül eden bu hafızaya ilişkin müşterek çalışmaların önemine dikkat çeken Üçer, bu amaç etrafındaki beraberliklerin de önemine dikkat çekti.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından Konya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle hayata geçirilen "İslam Düşünce Atlası" projesi hakkında da bilgi veren Üçer, söz konusu eserin İslam düşünce tarihini kesintisiz bir süreklilik ve bütünlük perspektifi içerisinde etraflıca ele aldığını kaydetti.

Lübnanlı katılımcılar, ilgiyle dinledikleri konferansın ardından sorular sorarak akademisyen Dr. İbrahim Halil Üçer'le müzakerelerde bulundu.

