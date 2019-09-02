Lübnan’da İsrail karşıtı protesto gösterisi

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta dün gece İsrail karşıtı yürüyüş düzenlendi.

Lübnan’da dün gece saatlerinde Hizbullah taraftarları sokağa döküldü. Binlerce kişi İsrail’i kınadı. Sokağa dökülen Lübnanlılar, İsrail karşıtı slogan attı.

Lübnan’da Hizbullah, sınıra yakın bir bölgede İsrail’e ait askeri araca saldırı düzenlendiğini ve araçta bulunan bazı İsrail askerlerinin öldürüldüğünü açıklamıştı. İsrail ordusu ise saldırıda ölü veya yaralı olmadığını belirtmişti.

Lübnan ordusu yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Marun er-Ras bölgesine 40 füze attığını aktarmıştı.

