HABER

Lübnan’da İsrail’e ait iki İHA düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 12:29 | Son Güncelleme

Lübnan ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde İsrail’e ait 2 İHA’nın düştüğünü duyurdu.Lübnan ordusu, gece saatlerinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki İsrail’e ait iki İHA’nın düştüğü açıkladı.

Lübnan ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde İsrail’e ait 2 İHA’nın düştüğünü duyurdu.
Lübnan ordusu, gece saatlerinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki İsrail’e ait iki İHA’nın düştüğü açıkladı. Lübnan resmi ajansında yer alan haberde, gece yarısı İsrail’e ait 2 İHA’nın, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde düştüğü belirtildi. Açıklamada, İHA’dan birinin Hizbullah’a ait medya merkezinin yakınında patladığı ve patlamada 3 kişinin yaralandığı kaydedildi. Konuya ilişkin İsrail tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu dün gece, Suriye’nin başkenti Şam’ın güneydoğusunda Akraba beldesinde İran Devrim Muhafızları’na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs’e ait bazı hedeflerin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurmuştu.

Engelli kedileriyle otobüs şoförlüğü yapıyor Engelli kedileriyle otobüs şoförlüğü yapıyor
Çalışmaları engelleyip, kadın polisin kolunu ısırdıÇalışmaları engelleyip, kadın polisin kolunu ısırdı
Kestiği ağaç üzerine düştüKestiği ağaç üzerine düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Bakanlık duyurdu: Öldürüldüler!

Bakanlık duyurdu: Öldürüldüler!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.