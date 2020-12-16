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Lübnan’da İsrail’e bilgi sızdıran 2 aktiviste hapis cezası

16.12.2020 15:18 | Son Güncelleme:
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Lübnan Askeri Mahkemesi, 2 Lübnanlı aktivistin İsrail’e bilgi sızdırmakla suçuyla hapis cezası verdi.Lübnan basınına göre, İsrail’e bilgi sızdıran ve casusluk yaptığı iddia edilen 2 aktiviste hapis cezası verildi.

Lübnan Askeri Mahkemesi, 2 Lübnanlı aktivistin İsrail’e bilgi sızdırmakla suçuyla hapis cezası verdi.
Lübnan basınına göre, İsrail’e bilgi sızdıran ve casusluk yaptığı iddia edilen 2 aktiviste hapis cezası verildi. Lübnan Askeri Mahkemesi, aktivist Kinda Al-Khatib’e 3 yıl, aktivist Charbel Al-Hajj’a 10 yıl hapis cezası verdiğini açıkladı. Kinda Al-Khatib’e, 3 yıllık hapis cezasının yanı sıra İsrailli ajanlarla haberleştiği gerekçesiyle ağır çalışma cezası da aldı. Mahkeme, kaçak durumdaki Lübnanlı Charbel Al-Hajj’ın yakalaması için polis gerekli aramaları sürdürüyor.Lübnan Askeri Mahkemesi’nde yapılan duruşma sırasında konuşan Kinda Al-Khatib “İsrailli bir gazeteci bana Twitter üzerinde mesaj attı. Kim olduğunu ve İsrailli olduğunu bilmiyordum“ dedi. Al-Khatib hiçbir toplantıya katılmadığını ve bilgi sızdırmadığını söyledi. Kinda Al-Khatib, Haziran ayın sonunda gözaltına alınmıştı.

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