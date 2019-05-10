Lübnan'da kalmaya mahkum Suriyeli mülteciler

MAHMUT GELDİ - Suriye'deki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Humus vilayetine bağlı Kusayr beldesi sakinleri, Hizbullah ve rejim güçlerinin kontrolündeki beldelerine dönemiyor.

Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi için geçen yıldan beri çalışmalar yürüten Lübnan'daki siyasi aktörlerden Hizbullah, 2013 yılında Beşşar Esed rejim güçleri ile Humus vilayetine bağlı Kusayr beldesine saldırarak yerlerinden ettiği 50 bin mülteciyi ise Lübnan'da kalmaya mahkum etmiş durumda.

Esed güçleri ve saflarında çatışan Hizbullah militanları, Lübnan'ın kuzeybatı sınırının 15 kilometre yakınında bulunan ve hem Suriye'nin başkenti Şam hem de Lübnan'ın Beka vilayetini Humus'a bağlama açısından stratejik konuma sahip Kusayr beldesini ele geçirmek üzere Mayıs 2013'te saldırı başlattı.

Yaklaşık 500 kişinin hayatını kaybettiği ve bin 500 kişinin yaralandığı 20 gün süren çatışmaların ardından rejim güçleri ve Hizbullah militanlarının eline geçen Kusayr beldesinin Sünni sakinleri ise Lübnan'a kaçmak zorunda kaldı.