HABER

Lübnan'da Kanada vatandaşına "İsrail için casusluk" suçlamasıyla gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 18:37 | Son Güncelleme

Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü: "Gözaltına alınan kişi, ifadesinde 2013 yılında İsrail istihbaratı için çalıştığını itiraf etti"

Lübnan, İsrail için casusluk yaptığı gerekçesiyle Kanada vatandaşı bir kişiyi gözaltına aldı.

Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Askeri Savcılıktan gelen talimatlar doğrultusunda 1978 doğumlu Kanada vatandaşı F. G. isimli bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Askeri Savcılığın İsrail istihbaratı için casusluk yapanlarla mücadele ve ülkedeki gizli İsrail ağlarını ortaya çıkarma yönündeki soruşturmalarına dikkat çekilen açıklamada, "Gözaltına alınan kişi, ifadesinde 2013 yılında İsrail istihbaratı için çalıştığını itiraf etti." denildi.

Söz konusu kişinin şu an firari durumda bulunan Lübnanlı bir casus aracılığıyla İsrail istihbaratında görev aldığı ve Lübnan'da İsrail'e adam kazandırmak için çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca gözaltına alınan Kanada vatandaşının soruşturma sonrası yargıya sevk edildiği kaydedildi.

Apple logosunun ardındaki karanlık hikayeyi biliyor musunuz? Apple logosunun ardındaki karanlık hikayeyi biliyor musunuz?
Silivri'de tünelde mahsur kalan definecinin yakını konuştuSilivri'de tünelde mahsur kalan definecinin yakını konuştu
Bakan Akar: Bizim tek hedefimiz teröristlerdir; çarpıtmak alçaklıktırBakan Akar: Bizim tek hedefimiz teröristlerdir; çarpıtmak alçaklıktır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İsrail için casusluk yapmak Kanada vatandaşı Lübnan

En Çok Okunan Haberler

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balkonda ölen adamı komşusu fark etti

Herkes balkonda güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diye polisi aradı

'Karımı öldürdüm, gidin evden alın!' Korkunç sözler

Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.