Lübnan'da Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi

Lübnan'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etti.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde Filistinlilerin yaşadığı Ayn el-Hulve Mülteci Kampı'nda düzenlenen gösteride, İsrail ihlallerine karşı direnen Kudüs halkıyla dayanışma mesajı verildi.

Hamas'ın Sayda'daki sorumlusu Eymen Şenaa, burada yaptığı konuşmada, Mescid-i Aksa'yı korumak için direnen Kudüs halkına destek için protestoların daha geniş alanlara yayılması çağrısında bulundu.

İsrail ihlalleri karşısında Filistinliler olarak birlik olmaları gerektiğini vurgulayan Şenaa, İsrail'in Filistin halkı ve kutsallara karşı işlediği suçların son bulması için uluslararası çevrelerden seslerini yükseltmelerini istedi.

Mescid-i Aksa'daki son gerginlik, İsrail güçlerinin pazar günü 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesiyle patlak vermişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.