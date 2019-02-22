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Lübnan'da Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 20:34 | Son Güncelleme

Sayda'daki Ayn el-Hulve Filistin Mülteci Kampı'nda düzenlenen gösteride, İsrail ihlallerine karşı direnen Kudüs halkıyla dayanışma mesajı verildi

Lübnan'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etti.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde Filistinlilerin yaşadığı Ayn el-Hulve Mülteci Kampı'nda düzenlenen gösteride, İsrail ihlallerine karşı direnen Kudüs halkıyla dayanışma mesajı verildi.

Hamas'ın Sayda'daki sorumlusu Eymen Şenaa, burada yaptığı konuşmada, Mescid-i Aksa'yı korumak için direnen Kudüs halkına destek için protestoların daha geniş alanlara yayılması çağrısında bulundu.

İsrail ihlalleri karşısında Filistinliler olarak birlik olmaları gerektiğini vurgulayan Şenaa, İsrail'in Filistin halkı ve kutsallara karşı işlediği suçların son bulması için uluslararası çevrelerden seslerini yükseltmelerini istedi.

Mescid-i Aksa'daki son gerginlik, İsrail güçlerinin pazar günü 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesiyle patlak vermişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi salı akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları da gözaltına alınmıştı.

Bugün ise İsrail'in 2003 yılından beri kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı, İsrail'in onayı olmadan Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmış, Filistinlilerin 16 yıl aradan sonra burada namaz kılması sağlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kudüs Lübnan Mescid-i Aksa

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