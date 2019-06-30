Lübnan'da Mülteci Bakanının Konvoyuna Saldırı: 2 Ölü

Saldırının yaşandığı Qabr Chamoun kasabası, Aley şehri yakınında. Kasaba sakinleri, Velid Canbolat’ı destekliyor. Canbolat’ın başkanı olduğu İlerici Sosyalist Parti, saldırıyla herhangi bir bağlantıları olmadığını açıkladı. Parti açıklamasında El Garib'in korumalarının, Dışişleri Bakanı Gebran Bassil’in planladığı bölge turunu engellemek için yolları kapamaya başlayan bir grup insana rastgele ateş açtığını savundu. Açıklamada, ''Bir partilinin yaralanması üzerine silahı bazı göstericiler de El Garib'in konvoyuna ateş açtı ve iki korumayı öldürdüler'' dendi.

Televizyondan açıklama yapan Mülteci İşleri Bakanı Saleh El Garib ise saldırının silahlı bir pusu ve açık bir saldırı girişimi olduğunu söyledi. Garib, ‘’Lübnan Dağı’ndaki gerilimi tetiklemek için alınmış bir suikast kararına benziyor’’ dedi.

Lübnan Savunma Bakanı Elias Bou Saab ise, ordunun bölgede konuşlandığını açıkladı ve sükunet çağrısı yaptı. Canbolat’ın partisinden Eğitim Bakanı olan Akram Chehayeb de, yaşananların bazı yetkililerin düşüncesizce aldıkları kararın sonucu olduğunu ve bölgede çatışmaya davetiye çıkaracağını söyledi.

Dürzi lider Canbolat, kendisine muhalif Dürzi Talal Arslan'a yakın duran Salih el-Garib'in Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atanmasına karşı çıkmıştı. Talal'ın liderliğindeki Lübnan Demokrat Partisi, Hizbullah ile ittifak halinde Suriye rejimini destekliyor. Canbolat ise Esat rejimine ve Lübnan'daki nüfuzuna karşı çıkıyor.

