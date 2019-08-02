HABER

Lübnan'da "Müstakbel TV" çalışanları grevde

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 15:50 | Son Güncelleme

Başbakan Saad el-Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketine ait televizyon kanalında çalışanlar 3 aydır maaşlarının tam olarak ödenmediğini söylüyor

Lübnan'da Başbakan Saad el-Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketine ait "Müstakbel TV" çalışanları, maaşlarını alamadıkları için greve başladı.

Çalışanların 29 Temmuz'da başlattığı grev nedeniyle Müstakbel TV'de haber bültenleri ve diğer programlar durduruldu. Televizyon kanalında şu an sadece eski diziler ve belgeseller yayımlanıyor.

AA muhabirine konuşan ancak isimlerinin açıklanmasını istemeyen Müstakbel TV çalışanları, son 3 aydır maaşlarının tam olarak ödenmediğini söyledi.

Müstakbel Hareketi'ne ait "Müstakbel" gazetesinin de mali sorunlar nedeniyle şubat ayında internet sitesine dönüştürüldüğünü ve çalışanların haklarını alamadığını hatırlatan televizyon çalışanları, benzer bir durumla karşı karşıya kalmaktan endişe ettiklerini aktardı.

Grevin 5. gününde olmalarına rağmen yönetimin henüz kendileriyle iletişim kurmadığını dile getiren çalışanlar, maaşlarını tam olarak almadıkları sürece işe dönmeyeceklerini ifade etti.

Müstakbel TV yönetimine yakın kaynaklar ise, kurumun sahibi olan Başbakan Hariri'nin televizyon ve çalışanlarla ilgili gelecek hafta bir karar almasını beklediklerini belirtiyor.

- Kanalın 400'den fazla çalışanı var

Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri tarafından 1993'te kurulan Müstakbel TV'nin şu an 400'ün üzerinde çalışanı var ve hepsi greve katılıyor.

Bünyesinde "Şark FM" adlı radyo istasyonunu da bulunduran medya kuruluşunun 26 yıllık yayın hayatında ilk defa haber bültenleri ve diğer programlar durduruldu.

Müstakbel TV, 2014'te de benzer bir mali kriz yaşamış ve 1 yıl boyunca çalışanların maaşlarını ödeyememişti.

- Lübnan basınındaki mali kriz

Televizyonun şu an içinde bulunduğu mali kriz ise geçen yıl başladı. Başlarda maaşlarda bazı kesintiler yapılırken son aylarda krizin etkileri arttı.

Lübnan'daki çeşitli yayın organları, son yıllarda reklam gelirlerinin azalması ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere dışarıdan gelen desteklerin yavaşlaması nedeniyle birtakım mali sorunlar yaşıyor.

Ülkenin yakın tarihinde önemli bir yere sahip 42 yıllık Es-Sefir gazetesi de maddi sorunlar sebebiyle 2016'dan itibaren dijital yayına geçmişti.

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...
Yeni nesil imdat kolu hayat kurtaracakYeni nesil imdat kolu hayat kurtaracak
Balıkesir'de yolcu otobüsü yandı: 5 ölü, 15 yaralı (2)- YenidenBalıkesir'de yolcu otobüsü yandı: 5 ölü, 15 yaralı (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lübnan Müstakbel televizyonu

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Bir banka daha faizleri indiriyor

Bir banka daha faizleri indiriyor

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı, cenazeye Erdoğan da katıldı

Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Bakan Kurum'dan son dakika Salda Gölü açıklaması

Salda Gölü'yle ilgili yeni gelişme

Haydarpaşa Garı'ndaki arkeolojik kazılarda bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Antalya'da nem oranı yüzde 80'e ulaştı

O kent nem bulutlarıyla kaplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.