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Lübnan'da "Müstakbel TV" çalışmaları askıya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 18:03 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, sahibi olduğu "Müstakbel TV"nin çalışmalarını birkaç ay askıya aldıklarını açıkladı

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, sahibi olduğu "Müstakbel TV"nin çalışmalarını askıya alma ve grevdeki çalışanların haklarını tasfiye etme kararı aldıklarını duyurdu.

Lübnan Başbakanı ve Müstakbel Hareketi lideri Hariri, maaşlarını alamadıkları için 29 Temmuz'dan beri çalışanlarının greve gittiği Müstakbel TV ile ilgili kararını yazılı bir açıklamayla paylaştı.

Mali sorunlar nedeniyle geçen şubat ayında kapattıkları Müstakbel gazetesi gibi bugün Müstakbel TV çalışmalarını da askıya almalarının oldukça zor bir karar olduğuna işaret eden Hariri, Müstakbel TV ekranının kapanmayacağı, bilakis biriken mali yükünü hafifletme aşamasına girdiğini ifade etti.

İki aya yakın süredir grevlerini sürdüren çalışanların haklarını tasfiye edeceklerinin altını çizen Hariri, sahibi olduğu ve 26 yıldan bu yana uydudan yayın yapan televizyon kanalının birkaç ay içinde yayına yeniden başlayacağını kaydetti.

- "Müstakbel TV" çalışanları 29 Temmuz'dan beri grevde

Lübnan'daki çeşitli yayın organları, son yıllarda reklam gelirlerinin azalması ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere dışarıdan gelen desteklerin yavaşlaması nedeniyle birtakım mali sorunlar yaşıyor.

Başbakan Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketine ait "Müstakbel TV"nin çalışanları, maaşlarını alamadıkları için 29 Temmuz'dan beri greve devam ediyor.

Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri tarafından 1993'te kurulan ve 400'ün üzerinde çalışanı bulunan Müstakbel TV'de, şu an sadece eski diziler ve belgeseller yayımlanıyor. Müstakbel TV bünyesinde ayrıca "Şark FM" adlı radyo istasyonu da bulunuyor.

Müstakbel TV, 2014'te de benzer bir mali kriz yaşamış ve 1 yıl boyunca çalışanların maaşlarını ödeyememişti.

Ülkenin yakın tarihinde önemli bir yere sahip 42 yıllık Es-Sefir gazetesi de maddi sorunlar sebebiyle 2016'dan itibaren dijital yayına geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Saad el-Hariri Lübnan Müstakbel TV

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