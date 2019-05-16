Lübnan'da Nekbe protestosu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Nekbe'nin (Büyük Felaket) 71'inci yılında İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali protesto edildi.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Beyrut'taki Birleşmiş Milletler (BM) ofisi önünde Nekbe'nin 71'inci yılı nedeniyle gösteri düzenledi.

Lübnanlı siyasi partiler ve Filistinli gruplardan temsilcilerin katıldığı gösteride, İsrail'in işgali protesto edilerek, Filistinli mültecilerin topraklarına dönüş hakkı vurgulandı.

FDHKC Siyasi Büro Üyesi Halidat Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail tarafından yerlerinden edilen milyonlarca Filistinli mültecinin geri dönüş hakkını tanımayan ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına tepki gösterdi.

Söz konusu planın ABD ve İsrail'in ortak projesi olduğunu vurgulayan Hüseyin, ABD planına karşı sadece sözlü kınamaların yeterli olmadığını bir an önce eyleme geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Dönüş Hakkı Komiteleri Genel Sekreteri Ali Mahmud ise BM Bölge Temsilciliğine, Filistinlilerin dönüş hakkına bağlı olduklarını vurgulayan ve Filistin halkına uluslararası koruma talep eden bir dilekçe sundu.