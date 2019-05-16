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Lübnan'da Nekbe protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 18:32 | Son Güncelleme

Beyrut'ta Nekbe'nin (Büyük Felaket) 71'inci yılı dolayısıyla gösteri düzenlendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Nekbe'nin (Büyük Felaket) 71'inci yılında İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali protesto edildi.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Beyrut'taki Birleşmiş Milletler (BM) ofisi önünde Nekbe'nin 71'inci yılı nedeniyle gösteri düzenledi.

Lübnanlı siyasi partiler ve Filistinli gruplardan temsilcilerin katıldığı gösteride, İsrail'in işgali protesto edilerek, Filistinli mültecilerin topraklarına dönüş hakkı vurgulandı.

FDHKC Siyasi Büro Üyesi Halidat Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail tarafından yerlerinden edilen milyonlarca Filistinli mültecinin geri dönüş hakkını tanımayan ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına tepki gösterdi.

Söz konusu planın ABD ve İsrail'in ortak projesi olduğunu vurgulayan Hüseyin, ABD planına karşı sadece sözlü kınamaların yeterli olmadığını bir an önce eyleme geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Dönüş Hakkı Komiteleri Genel Sekreteri Ali Mahmud ise BM Bölge Temsilciliğine, Filistinlilerin dönüş hakkına bağlı olduklarını vurgulayan ve Filistin halkına uluslararası koruma talep eden bir dilekçe sundu.

- 1948'den beri dinmeyen acı: Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık bir milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Lübnan Nekbe

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