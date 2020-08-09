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Lübnan'da öfke büyüyor

09.08.2020 12:14 | Son Güncelleme

Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta meydana gelen protestolarda bir polis öldü, 200 kişi yaralandı.

Lübnan'da öfke büyüyor

Salı günü meydana gelen patlamadan sonra halkın ülkeyi elinde tutan elit kesime öfkesi büyüyor.Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta meydana gelen protestolarda, Kızılhaç'ın bildirdiğine göre bir polis öldü, 200 kişi yaralandı. Başbakan Hasan Diyab'ın, bakanlar kuruluna erken genel seçimleri teklif edeceğini açıklaması da halkın öfkesini dindirmedi.

Beyrut'un merkezinde düzenlenen ve başta sakin geçen protesto gösterilerinde eylemciler, liman bölgesinde meydana gelen patlamalardan iktidarı sorumlu tuttu. İlerleyen saatlerde gerilimin arttığı gösterilerde kimi eylemciler güvenlik nedeniyle kapatılan barikatları aşmaya çalışarak parlamentoya girmeye çalıştı ve polise taşlı saldırıda bulundu. Polisin de göstericilere biber gazı ile karşılık verdiği olaylarda, bazı görgü tanıkları silah sesleri duyduğunu iddia etti. Kimi göstericilerin de bankalar birliğinin bulunduğu binaya girmeye çalıştığı aktarıldı. Buna paralel olarak yerel medya kuruluşları da bazı göstericilerin dışişleri, ekonomi ve enerji bakanlıkları binalarına girmeye teşebbüs ettiğini haber veriyor.

Gösterilerde hayatını kaybeden polisin ise bir otelde kapalı kalan eylemcilere yardım etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Başbakan Hasan Diyab'ın, erken genel seçimleri gündeme getirerek tansiyonu düşürme çabası ise karşılık bulmadı. Seçimler için de herhangi somut bir tarih belirtilmedi. Lübnan halkının önemli bir kesimi, seçimlerin ülkedeki mevcut güç dengelerini değiştireceğine inanmıyor.

Lübnan'da geçen sene ekim ayında da yoğun protestolar düzenlenmiş, eylemciler siyasi refomlar talep etmişti. Lübnanlı eylemciler ülkedeki siyasi elit tabakayı yolsuzlukla ve ülkeyi yağmalamakla suçluyor. Protestocuların öfkesini tetikleyen faktör, salı günü meydana gelen ve yaklaşık 160 kişinin hayatını kaybetmesine, 6 bin kişinin de yaralanmasına yol açan patlama oldu. Tehlikeli amonyum nitrat maddesinin, güvenlik önlemleri alınmadan yıllarca Beyrut Limanı'nda depolandığının ortaya çıkması ve yaşanan halkın halihazırda var olan kızgınlığını daha da artırmış durumda.

Uluslararası kreditörler konferansı

Uluslararası toplum, ülkeye destek konusunda bugün bir video konferans düzenliyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öncülüğünde düzenlenen konferansta, salı günü meydana gelen patlama sonrasında Lübnan halkına doğrudan yardımın nasıl yapılabileceği konusu ele alınacak. Macron'a yakın siyasilerin aktardığına göre, yapılacak yardımın farklı kanallar veya kötü amaçla kullanımına müsade edilmeden doğrudan halka nasıl yapılabileceğine ağırlık verilecek.

Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamalar sonrasında özellikle gençlerin kurduğu temizlik grupları bölgede temizlik ve enkaz kaldırmada destek olurken, gönüllü genç mühendis ve mimarlar da binaların statik dayanıklılığını ölçüyor. Ancak mevcut ekonomik kriz ile koronanın olumsuz etkilediği sağlık sisteminin, salı günü meydana gelen patlama ile sınırlarına dayandığı kaydediliyor. Bu nedenle de bugün düzenlenen kreditörler toplantısında, ülkeye sağlık malzemesi, temel gıda ve okul ve hastanelerin inşası için acil kalkınma yardımı öncelik taşıyor. Yardımın miktarı konusunda henüz bir rakam açıklanmadı. Nitekim BM'nin, gerekli desteğin belirlenmesine ilişkin incelemesinin henüz tamamlanmadığı bildiriliyor.

Fransa Cumhurbaşkanlık Sarayı Elysee'den verilen bilgiye göre, düzenlenecek Lübnan'a yardım konferansına Amerika Birleşik Develtleri (ABD) Başkanı Donald Trump da katılacak. Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Devlet Başkanı Sisi, İngiltere Başbakanı Johnson ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de katılacağını bildiren liderler arasında yer alıyor. Almanya ve İtalya'nın da söz konusu kreditörler toplantısına katılmayı taahhüt ettiği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, perşembe günü Lübnan'a düzenlediği ziyarette ülkeye uluslararası yardım taahhüdünde bulunmuş, ancak bunu ülkede reformlar yapılması şartına bağlamıştı.

Almanya'dan 10 milyon euro acil yardım

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün düzenlenecek Lübnan'a yardım konferansı öncesinde ülkeye 10 milyon euro acil yardım verileceğini açıkladı. Bild gazetesine konuşan Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Bakan Maas, "Beyrut halkının yardımımıza ihtiyacı var, insanların umut edebilecekleri bir şeye ihtiyacı var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Lübnan'a yaptığı ziyarette, zarar gören Beyrut Limanı konusunda, Türkiye'deki limanların destek verebileceğini açıklamıştı.

dpa,AFP,DW / ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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