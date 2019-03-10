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Lübnan'da öğrenci buluşması ve Türk üniversiteleri fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 02:07 | Son Güncelleme

Trablusşam kentinde, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması ve Türk Üniversiteleri Fuarı düzenlendi

Lübnan'ın Trablusşam kentinde, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması ve Türk Üniversiteleri Tanıtma Fuarı düzenlendi.

Trablusşam Ticaret ve Sanayı Odası binasında, Lübnan Türk Cemiyeti ile "Doğu'dan Batı'ya adil bir dünyaya" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Trablusşam Sanayi ve Tarım Odaları Başkanı Tevfik Debbusi, Trablusşam Belediye Başkanı Ahmed Kamereddin, Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Furkan Özdemir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

UDEF'in yanı sıra YEE, Siirt Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Çanakkale Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 4 üniversite, etkinlik vesilesiyle açtıkları stantlarda Lübnanlı öğrencilere tanıtım faaliyetinde bulundular.

UDEF Kurumsal İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Barış Osman, açılış konuşmasında, Türkiye'nin Lübnan ile olan tarihi bağlarının altını çizerek, burada bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bugün Türkiye'de 200'ü aşkın ülkeden yaklaşık 150 bin uluslararası öğrencinin varlığına dikkati çeken Osman, Lübnanlı öğrencilere Türkiye'deki eğitim imkanları hakkında bilgi verdi.

Türk üniversitelerini tanıtma fuarı, pazartesi günü başkent Beyrut'ta da düzenlenecek.

AA, 1 Şubat-4 Mayıs‬ ‪tarihlerinde UDEF tarafından 51 ülkede 91 şehirde düzenlenen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşmasında "Global İletişim Ortağı" oldu.

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