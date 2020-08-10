Lübnan'da patlama hükümeti sallıyor

Protesto gösterileri hükümet üzerindeki baskıyı artırıyor.Lübnan'ın başkenti Beyrut'un limanında en az 158 kişinin yaşamına mal olan patlamanın ardından kabineden istifa eden bakanların sayısı dörde yükseldi.

Pazartesi günü Adalet Bakanı Marie-Claude Najm'ın istifasını açıklamasının ardından Maliye Bakanı Gazi Vezni'nin de istifasını sunduğu bildirildi. Vezni, Lübnan'ın mali krizden çıkışı için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülen müzakerelerde kilit rol oynuyordu.

Enformasyon ve Çevre bakanları da Beyrut Limanındaki patlama ile ilgili olarak Pazar günü istifa etmişti. Hükümetin patlamayla ilgili tutumunu protesto için en az dokuz milletvekili de istifa sinyali vermişti. Kabinedeki yirmi bakanın üçte birinin istifası durumunda hükümet düşmüş oluyor.

Lübnan'da hükümet, İran'a yakınlığıyla bilinen Hizbullah'ın desteğiyle Ocak ayında işbaşı yapmıştı.

Beyrut Limanında 4 Ağustos'ta 2 bin tonu aşkın amonyum nitratın bulunduğu depoda meydana gelen patlamada Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az 158 kişi yaşamını yitirmiş, 6 bin kişi yaralanmıştı. Kayıp 20 kişiden hala haber alınamıyor. Şiddetli patlama Kıbrıs'tan hissedilmiş, başkentin büyük bölümü tahrip olmuştu.