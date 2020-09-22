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Lübnan’da patlama mayınların toplandığı merkezde meydana geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 19:38 | Son Güncelleme

Lübnan’nın güneyindeki Ain Qana kasabasında meydana gelen patlamanın savaştan kalan mayınların toplandığı merkezde yaşandığı duyuruldu.

Lübnan’nın güneyindeki Ain Qana kasabasında meydana gelen patlamanın savaştan kalan mayınların toplandığı merkezde yaşandığı duyuruldu. Lübnan ordusu ise patlama nedeninin tespit edilebilmesi için çalışma başlattı.

Lübnan’ın güneyindeki Ain Qana kasabasında patlama meydana geldi. Lübnan’da Hizbullah’ın medya bürosuna bağlı bir kaynak, kasabadaki patlamanın savaştan kalan mayınların ve mühimmatların toplandığı merkezde yaşandığını duyurdu. Patlamanın teknik bir hata nedeniyle yaşandığı belirtilirken, patlama sonucu kimsenin yaralanmadığı ifade edildi. Hizbullah üyelerinin patlama bölgesini kordonla çevirdiği aktarıldı. Hizbullah kaynakları ayrıca, patlamanın partideki bir askeri lideri hedef aldığı yönündeki iddiaları da yalanladı.

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, "Saat 15.00 sularında, Ain Qana’da bir binada patlama meydana geldi ve derhal bir ordu gücü olay yerine gelerek patlama nedeninin tespit edilebilmesi için araştırmalara başladı" ifadeleri kullanıldı.

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