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Lübnan’da Patlamanın Ardından İstifalar Devam Ediyor

10.08.2020 17:47 | Son Güncelleme

Dün görevinden istifa eden Çevre ve Enformasyon bakanlarından sonra bugün de Adalet Bakanı istifasını açıkladı

Lübnan’da Patlamanın Ardından İstifalar Devam Ediyor

Beyrut’taki patlamanın ardından siyaseten de sarsılan Lübnan’da bakan ve milletvekili istifaları devam ediyor. Adalet Bakanı Marie-Claude Najm’ın bugünkü istifasıyla görevinden ayrılacağını açıklayan bakan sayısı üç oldu.

Enformasyon Bakanı Manai Abdül Samed’in Pazar günü istifa etmesinin ardından Çevre Bakanı Demanios Kattar da, hükümetin “iradesiz ve verimsiz” olduğunu söyleyerek istifasını sunmuştu.

En az sekiz milletvekili de meclisteki görevlerinden ayrılacaklarını açıkladı.

4 Ağustos günü, Beyrut Limanı’nda 2 bin tondan fazla amonyum nitrat bulunan bir depoda meydana gelen, 158 kişinin yaşamını yitirdiği 6 bin kişinin ise yaralandığı patlamanın ardından ülkedeki siyasi ve ekonomik çalkantı da ivme kazandı.

Bir süredir protestoların düzenlendiği ülkede halk bu kez de patlamayla ilgili hükümetin ihmali olduğu iddiasıyla sokaklara döküldü, yönetime istifa çağrısı yaptı.

İran destekli Hizbullah yanlılarının yer aldığı, Ocak ayında kurulan hükümetin bugün toplanması beklenirken, maliye bakanı dahil diğer birçok kabine üyesinin de görevlerinden ayrılmaları bekleniyor.

Patlamanın ardından harabeye dönen Beyrut’ta 250 bin kişi de evsiz kalırken, dünya çapında liderler Pazar günü telekonferans yöntemiyle görüşerek Lübnan’a yardım kararı aldı. Kararın sonucunda ülkeye yaklaşık 300 milyon dolar mali yardım sözü verildi. Başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere, liderler yardımın şeffaflık ilkeleri doğrultusunda kullanılmasını talep etti.

Uzmanlar ülke ekonomisinin yüzde 25’inin patlama sonucu meydana gelen hasar nedeniyle yok olacağını tahmin ederken, Beyrut’un yeniden inşasınınsa milyarlarca dolar maliyeti olacağı belirtiliyor.

Lübnan hükümeti yetkilileri protestocular ve muhalifler tarafından yolsuzluk ve yetersizlikle suçlanırken, Başbakan Hasan Diab, Cumartesi günü yaptığı açıklamada erken seçim için gerekli adımı atacağını belirtmişti.

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