Lübnan’da Patlamanın Ardından İstifalar Devam Ediyor

Beyrut’taki patlamanın ardından siyaseten de sarsılan Lübnan’da bakan ve milletvekili istifaları devam ediyor. Adalet Bakanı Marie-Claude Najm’ın bugünkü istifasıyla görevinden ayrılacağını açıklayan bakan sayısı üç oldu.

Enformasyon Bakanı Manai Abdül Samed’in Pazar günü istifa etmesinin ardından Çevre Bakanı Demanios Kattar da, hükümetin “iradesiz ve verimsiz” olduğunu söyleyerek istifasını sunmuştu.

En az sekiz milletvekili de meclisteki görevlerinden ayrılacaklarını açıkladı.

4 Ağustos günü, Beyrut Limanı’nda 2 bin tondan fazla amonyum nitrat bulunan bir depoda meydana gelen, 158 kişinin yaşamını yitirdiği 6 bin kişinin ise yaralandığı patlamanın ardından ülkedeki siyasi ve ekonomik çalkantı da ivme kazandı.

Bir süredir protestoların düzenlendiği ülkede halk bu kez de patlamayla ilgili hükümetin ihmali olduğu iddiasıyla sokaklara döküldü, yönetime istifa çağrısı yaptı.

İran destekli Hizbullah yanlılarının yer aldığı, Ocak ayında kurulan hükümetin bugün toplanması beklenirken, maliye bakanı dahil diğer birçok kabine üyesinin de görevlerinden ayrılmaları bekleniyor.