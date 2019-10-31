Lübnan’da Protestolar da Siyasi Belirsizlik de Sürüyor

Lübnan’da ekonominin kötüye gitmesi, yolsuzluk ve son olarak iletişim ağlarına getirilen vergiler nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Göstericiler son olarak sivil itaatsizlik eylemi çerçevesinde Beyrut’ta bazı yolları kapattı.

Protestolar ülkede hayatın günlük akışını da olumsuz etkiliyor. Lübnan’da okulların iki hafta sonra tekrar açılması gerekiyordu ancak birçok veliye, güvenlik gerekçesiyle okulların kapalı olacağı yönünde mesajlar gönderildi.

Whatsapp gibi internet üzerinden telefon görüşmesi sağlayan iletişim servislerine getirilen vergi önerisi 17 Ekim’de halkı sokağa döktü. Bankalar, işyerleri ve okullar kapatıldı. Sözkonusu yasa tasarısı geri çekilse de protestocuların öfkesi dinmedi. Hükümete istifa çağrıları giderek arttı.

Başbakan Said Hariri’nin Salı günü istifa etmesi, hükümet karşıtı protestocuların ilk zaferi olsa da ülkedeki siyasi belirsizliği körükledi. Göstericilerin yeni hedefi ise Cumhurbaşkanı Michel Aoun.

Öte yandan Fransa, Lübnan’ı bir an önce yeni hükümet kurulması çağrısı yaptı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, halkın barışçı gösteri yapma hakkının korunması için güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini söyledi. Fransız bakan, ülkenin ihtiyaç duyduğu reformlara öncülük edebilecek yeni bir hükümetin acilen kurulması çağrısını yineledi.