Lübnan’da Protestolar Durmuyor

Lübnan’da Cumartesi gününün ardından haftanın son gününde de protestolar vardı.

Güvenlik güçleri başkent Beyrut’taki gösterilerde basınçlı suyla protestoculara müdahale etti. Protestocular da güvenlik güçlerine taşlar fırlattı.

Lübnan’da yönetime karşı Ekim ayından bu yana protestolar düzenleniyor. Cumartesi günkü gösterilerde yaklaşık 400 kişi yaralanmıştı. Yaralananlardan 142’sinin polis olduğu kaydedildi.

Saad Hariri’nin Ekim ayında Başbakanlık görevinden istifa etmesinden bu yana Lübnanlı siyasiler yeni bir hükümet ya da ekonomik kurtarma paketi konusunda henüz bir uzlaşma sağlayabilmiş değil.

Ülkede ekonomik sorunlar artarken ülkeyi 1975-1990 iç savaşından bu yana yöneten kesime karşı da tepki giderek artıyor.

Pazar günkü protestolarda “devrim” sloganları dikkat çekti.

Geçici olarak Başbakanlık koltuğunda oturan Hassan Diab Cumhurbaşkanı Aoun’la bir araya geldi ancak herhangi bir açıklama yapılmadı.

Başkent Beyrut’un merkezindeki caddelerde polisin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle dumanlar yükseldi.

