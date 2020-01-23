Lübnan’da Protestolar Yeni Hükümete Rağmen Devam Ediyor 

Lübnan’da Başbakan Hassan Diab liderliğinde göreve gelen yeni hükümet yetkilileri Ekim ayından bu yana gösteriler düzenleyen protestocuları ikna etmeye çalışıyor. Ancak protestocular, bir öncekiyle aynı olduğunu savunarak yeni hükümeti de reddediyor.

‘Lübnan’ı kurtarma hükümeti’ olarak adlandırılan yeni hükümete liderlik eden Başbakan Diab protestocuların taleplerine karşılık verme vaadinde bulundu. Ülkedeki yolsuzlukları, eşitsizlikleri ve süregelen ekonomik krizi protesto eden göstericilerse hoşnutsuzluklarını dile getirmeye devam ediyor.

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Kızıl Haç’ın aktardığına göre, hafta sonu düzenlenen gösterilerde polisin müdahalesi sonucu en az 400 protestocu, 100’ün üzerinde güvenlik görevlisinin yaralandı.

Emniyet güçlerinin göstericilere karşı plastik mermi kullandığına dikkat çeken Uluslararası Af Örgütü’yse yeni hükümete seslenerek polis memurlarının ‘dizginlenmesi’ çağrısında bulundu.

Gösterilerin muhtemelen devam edeceğine vurgu yapan Uluslararası Af Örgütü temsilcileri, güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmaktan ziyade yaralama amacıyla protestocuları hedef aldıklarını ileri sürerek orantısız güç kullanımının önüne geçilmesine öncelik verilmesi gerektiğini savundu.