Lübnan'da "rejimin devrilmesi ve kaos" endişesi yaşanıyor

Ebu Fadıl, "Hükümet düşmedi, cumhurbaşkanı ve rutin çalışmalarına devam eden bir meclis var. Ancak bugün sorun şu ki, bu yüzler alınan reform kararlarının gerçekten uygulanacağı konusunda göstericileri ikna etme gücüne sahip değil. İş işten geçmeden muhakkak acilen yeni yüzlerden ve uzmanlardan oluşan bir alternatif hükümet kurulmalı." dedi.

Siyasi uzmanlar, halkın gösterilere devam etmesi ve kırmızı çizgileri aşarak rejimin değişmesini talep etmesi sonucu ülkede boşluk ve kaos ortamının oluşabileceğini belirtiyor.

Lübnan'da 17 Ekim'den bu yana devam eden gösteriler nedeniyle bankalar, okullar ve şehirler arası ana yolların kapatılması sonucu hayat durma noktasına geldi.

Göstericilerin yeni hükümet kurulmadan sokakları terk etmeyecek gibi göründüğünü belirten Ebu Fadıl, "Her ne kadar bazı partiler siyasi amaçlarla gösterilere katılmaya çalışsa da göstericilerin siyasi bir referansı yoktur. Lübnan’ın kuzeyinden Beka Vadisi'ne kadar uzanan protesto hareketi hiçbir partinin yönlendiremeyeceği kadar güçlü." diye konuştu.

- Taleplerin çıtası yüksek

Gazeteci ve siyasi analist Gassan Cevad da "Halkın yaşadığı baskı ve acının seviyesini ifade eden bu tür gösterilerin benzeri muhtemelen Lübnan tarihinde görülmemiştir. Göstericilerin bir önderi yok, ancak taleplerin çıtası çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Bununla birlikte rejimin değişmesi talebine sıra gelmeyeceği öngörüsünde bulunan Cevad, "Lübnan rejimi, mezhepsel arka planı nedeniyle bölgedeki en güçlü rejimlerden biridir. Bu rejimde mezheplerin önemli bir kısmının yer alması ona direnç ve güç kazandırıyor." dedi.

- Rejim değil sistem değişikliği

Yolsuzluğa Karşı Halk Gözlemevi Üyesi ve Avukat Vasıf Hareki ise rejim değişikliği ile mevcut siyasi sistemin değişmesini birbirinden ayırmak gerektiğini söyledi.