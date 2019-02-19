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Lübnan'da resmi nikah tartışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 03:22 | Son Güncelleme

Ülkede, dini esasa dayanmayan resmi nikahın tanınması talebine siyasilerden destek gelirken, dini merciler karşı çıktı

BEYRUT (AA) - Lübnan'da İçişleri Bakanı Raye el-Hasan'ın resmi nikahın tanınması gerektiği yönündeki açıklaması tepkilere yol açtı.

Lübnan'da dini esasa dayanmayan resmi nikahın tanınması talebine siyasilerden destek gelirken, dini merciler karşı çıktı.

Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan, resmi nikah projesini kesinlikle kabul etmediklerini açıkladı.

Lübnan Fetva Kurulunun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Müftü Deryan, Fetva Kurulu, İslam Hukuku Kurulu ve Müftüler Kurulunun yıllardır resmi nikah projesini reddeden bir tutum içerisinde olduğunun bilindiği belirtildi.

Lübnanlılara ait dini mahkemelerde görülen aile hukukuna saygı gösterilmesiyle ilgili Anayasa'nın 9'uncu maddesinin hatırlatıldığı açıklamada, "Bu nikah İslami hükümlere ve Anayasa'ya aykırıdır." ifadesine yer verildi.

Dolayısıyla Fetva Kurulu gibi Lübnan'daki diğer dini otoritelerin görüş ve tutumları sorulmadan Meclisin bunu kabul edemeyeceği kaydedilen açıklamada, bu konunun üzerinde fazla durulmaması çağrısında bulunuldu.

Lübnan Katolik Enformasyon Merkezi Başkanı Papaz Abdu Ebu Kesim de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, lahuti ve kiliseye ait olarak evliliğin sırrı anlayışına aykırı olmasından dolayı kilisenin resmi nikahı kesinlikle desteklemediğini söyledi.

Öte yandan İlerlemeci Sosyalist Parti lideri Velid Canbolat, resmi nikaha tamamıyla destek verirken ilgili makamlara bu alanda açık bir kanun üzerinde çalışmaları çağrısı yaptı.

Cuma günü İçişleri Bakanı Raye el-Hasan, şahsi olarak dini içeriğe sahip olmayan resmi nikah yapılmasını istediğini açıklamıştı. Hasan, Başbakan Saad el-Hariri'nin desteğiyle resmi nikah kabul edilinceye dek, tüm dini mercilerle bu konuda derin bir diyalog kapısının açılması için çaba göstereceğini dile getirmişti.

Açıklamaların ardından konu sosyal medyada büyük ilgi ve tartışmalara neden oldu.

Konuya ilişkin açılan hashtaglarda açıklama yapan Milletvekili George Akis, "Ben tercihli resmi nikahın ve genel özgürlüğe konulan herhangi bir engelin kırılması taraftarıyım." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da farklı dini ve mezhepsel kimliğe sahip 18 ayrı dini taife bulunurken, bunları bir çatı altında toplayan tek bir aile hukuku yok. Bu konuya ilişkin her bir taife kendi hukuku ve mahkemeleri üzerinden sorunlarını çözüyor.

Herhangi bir dini unsur içermeyen evlilik isteyen Lübnanlılar resmi nikahlarını Kıbrıs ve Yunanistan'a giderek yapıyor. Lübnan kanunlarında dini içeriğin dışında herhangi bir evlilik akdi ülke içinde kabul edilmezken, ülke dışında gerçekleşen evlilikler kabul ediliyor.

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