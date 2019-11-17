Lübnan'da Safadi başbakan adaylığından çekildiğini açıkladı

Lübnan'da kurulacak hükümete başkanlık için adaylar arasında adı geçen Muhammed es-Safadi, adaylıktan çekildiğini belirterek, görevin Saad el-Hariri'ye verilmesini istedi.

Lübnan resmi haber ajansı NNALEB'te yer alan habere göre, ülkede siyasi taraflar arasındaki görüşmelerin sonucunda başbakanlık için uygun görüldüğüne ilişkin yapılan açıklamaların ardından Safadi, adının başbakan adayları arasından çıkarılması talebinde bulundu.

Hariri'nin geçen günlerde yeni bir kabine kurulması hedefiyle görüşmeler yaptığına işaret eden Safadi, bu görevden kendisinin mazur görülmesini isteyerek, "Ülkedeki durumun artık ne beklemeye ne polemiğe ne de ek istişarelere tahammülü kalmıştır." dedi.

Safadi, bunun gerekçesini "Ekonomik ve finansal bozulmaya son verecek acil kurtarma önlemlerini alacak ve sokağın arzularına yanıt vermesini sağlayacak, tüm siyasi partilerin desteklediği homojen bir hükümet kurmanın zor olduğunu hissettim." sözleriyle ifade etti.

Safadi, açıklamayı, başta Hariri olmak üzere çeşitli tarafların adıyla ilgili açıklamalarına cevap olarak yaptığını kaydetti.