HABER

Lübnan'da Safadi başbakan adaylığından çekildiğini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 02:59 | Son Güncelleme

Lübnan'da Safadi başbakan adaylığından çekildiğini açıkladı

Lübnan'da kurulacak hükümete başkanlık için adaylar arasında adı geçen Muhammed es-Safadi, adaylıktan çekildiğini belirterek, görevin Saad el-Hariri'ye verilmesini istedi.

Lübnan resmi haber ajansı NNALEB'te yer alan habere göre, ülkede siyasi taraflar arasındaki görüşmelerin sonucunda başbakanlık için uygun görüldüğüne ilişkin yapılan açıklamaların ardından Safadi, adının başbakan adayları arasından çıkarılması talebinde bulundu.

Hariri'nin geçen günlerde yeni bir kabine kurulması hedefiyle görüşmeler yaptığına işaret eden Safadi, bu görevden kendisinin mazur görülmesini isteyerek, "Ülkedeki durumun artık ne beklemeye ne polemiğe ne de ek istişarelere tahammülü kalmıştır." dedi.

Safadi, bunun gerekçesini "Ekonomik ve finansal bozulmaya son verecek acil kurtarma önlemlerini alacak ve sokağın arzularına yanıt vermesini sağlayacak, tüm siyasi partilerin desteklediği homojen bir hükümet kurmanın zor olduğunu hissettim." sözleriyle ifade etti.

Safadi, açıklamayı, başta Hariri olmak üzere çeşitli tarafların adıyla ilgili açıklamalarına cevap olarak yaptığını kaydetti.

Lübnan'da bir aydır süren protestolar sonunda hükümet istifa etmek zorunda kalmıştı. Ancak ardından gelen süreçte yeni hükümet kurulması hedefiyle yürütülen görüşmelerden net bir sonuç alınamadı.

Bu gelişmelerin gölgesinde ülkede gösteriler de devam ediyor. Göstericilerin iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine, teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

PARTNEREmekliler bu habere dikkat!Emekliler bu habere dikkat!
Başkent’te virajı alamayan otomobil boş araziye uçtu: 4 yaralıBaşkent’te virajı alamayan otomobil boş araziye uçtu: 4 yaralı
Denizli'de bıçaklanan 2 kişi hastaneye giderken kaza geçirdiDenizli'de bıçaklanan 2 kişi hastaneye giderken kaza geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Saad el-Hariri Beyrut gösteriler Lübnan Muhammed es-Safadi

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bunu konuşuyor! Hayranı kalçasına dokununca...

Sosyal medya bunu konuşuyor! Hayranı kalçasına dokununca...

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

İstanbul'da feci ölüm! Üzerine TIR devrildi

İstanbul'da feci ölüm! Üzerine TIR devrildi

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bıçaklanan 2 kişi hastaneye giderken kaza geçirdi

Denizli'de bıçaklanan 2 kişi hastaneye giderken kaza geçirdi

Son ana kadar vazgeçmedi! Doktordan sedye üzerinde kalp masajı!

Son ana kadar vazgeçmedi! Doktorun mücadelesi böyle görüntülendi

Adana'da silahlı saldırı! Sohbet eden arkadaşlara kurşun yağdırdılar!

Adana'da silahlı saldırı! Sohbet eden arkadaşlara kurşun yağdırdılar!

Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı

Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı

Yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı

Yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı

16 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 2 milyon TL devretti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.