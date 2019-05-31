Lübnan'da Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Sakal-ı Şerif ve diğer bazı tarihi eserlerin yer aldığı Büyük El-Mansuri Camisi'ndeki odanın Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilerek ziyarete açıldığına da işaret eden Müftü Şaar, bu nedenle Türkiye hükümeti ve halkına teşekkür etti.

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından Trablusşam'a hediye edildiğini hatırlatan Şaar, Trablusşam halkının da nesilden nesile bu eseri muhafaza etmeye özen gösterdiğini kaydetti.

Müftü Şaar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl ramazan ayının son cumasında sabah namazından ikindi saatlerine kadar Sakal-ı Şerif'i ziyaret etme geleneğini sürdürdüklerini belirtti.

Hazreti Peygamberin eseri Sakal-ı Şerif, Büyük El-Mansuri Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Tarblusşam Müftüsü Şeyh Malik eş-Şaar ve diğer birçok alim ile yetkilinin katılımıyla ilahi ve salavatlar eşliğinde ziyaretçileri almaya başladı.

Ülkenin kuzey kesiminde yer alan Trablusşam kentinin halkı, her yıl ramazan ayının son cumasında olduğu gibi bugün Sakal-ı Şerif'i görmek için kentteki tarihi Büyük El-Mansuri Camisi'ne akın etti.

Lübnan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halid Tedmuri ise her yıl oldu gibi bu ramazanın da son cumasında ülkenin birçok bölgesinden gelenlerle kentteki Müslümanların Sakal-ı Şerif'i görmek için bu mekana akın ettiğini söyledi.

Hazreti Muhammed'e ait bu Sakal-ı Şerif'in 131 yıl önce Osmanlı Devleti tarafından Trablusşam'a hediye edildiğini dile getiren Tedmuri, "Bu yıl Lübnanlılar, Sakal-ı Şerif'in bulunduğu mekanın TİKA tarafından restore edilmesi ve diğer bazı eserlerin de bulunması nedeniyle ziyaretlerini daha güzel bir ortamda yapıyor." dedi.

Tedmuri, mübarek ramazan ayının son cuması gün boyunca Büyük El-Mansuri Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunduğu ve eserin bulunduğu odada da ilahiler ile salavat getirildiğini anlattı.

İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetlerin yer aldığı bölümde muhafaza edilen Sakal-ı Şerifin, Sultan Abdülhamid Han döneminde, altın bir kutu içine konarak zamanın paşalarından biriyle özel bir askeri firkateyn eşliğinde Trablusşam'daki halka gönderildiği rivayet ediliyor.