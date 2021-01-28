HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lübnan’da şiddetlenen protestolarda 220 yaralı

Lübnan’da şiddetlenen protestolarda 220 yaralı

28.01.2021 11:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan’ın Trablusşam kentinde korona virüs önlemlerine karşı başlayan ve hükümet karşıtı eylemlere dönüşen protestolarda halk ve polis arasında şiddetlenen çatışmalarda 220 kişi yaralandı.Lübnan’da alınan korona virüs önlemlerine karşı başlayan eylemler kısa sürede hükümet karşıtı eylemlere dönüştü.

Lübnan’ın Trablusşam kentinde korona virüs önlemlerine karşı başlayan ve hükümet karşıtı eylemlere dönüşen protestolarda halk ve polis arasında şiddetlenen çatışmalarda 220 kişi yaralandı.
Lübnan’da alınan korona virüs önlemlerine karşı başlayan eylemler kısa sürede hükümet karşıtı eylemlere dönüştü. Eylemler, ülke genelinde devam ederken ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde giderek şiddetleniyor. Trablusşam’daki gösterilerde eylemciler ve polis arasında yaşanan çatışmalarda tansiyon yükseldi. Çöp konteynırlarını ateşe veren eylemciler, yanan lastiklerle bazı yolları ulaşıma tamamen kapattı. Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı, havaya ateş açtı.
Trablusşam’da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerine kadar devam eden protesto ve çatışmada yaralananlar oldu. Olaylarda 220 kişi yaralanırken, 66’sının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, Lübnan Sivil Savunma ekipleri tarafından farklı hastanelere sevk edildi. Yaralıların arasında sivillerin yanı sıra polis de bulunuyor.
Öte yandan, Lübnan’da geçtiğimiz günlerde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle 14 Ocak’ta başlayan tam gün sokağa çıkma yasağı 25 Ocak yerine 8 Şubat’a kadar uzatılmıştı. Sokağa çıkma yasağının 8 Şubat’a kadar uzatılması ve ülkedeki ekonomik kriz halkın tepkisine yol açmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile! Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile!
Mutasyonlu koronavirüsün tedavisinde farklılık var mı?Mutasyonlu koronavirüsün tedavisinde farklılık var mı?
Letgo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Letgo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Evleri fuhuş için özel tasarlamışlar! Yakalandılar

Evleri fuhuş için özel tasarlamışlar! Yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

Sahte bal dolandırıcılarının yöntemi 'pes' dedirtti

Sahte bal dolandırıcılarının yöntemi 'pes' dedirtti

Prof. Dr. Tufan Tükek: Koronavirüs saç dökülmesine yol açıyor

'Nedeni henüz bilinmiyor' dedi ve açıkladı: Koronavirüs...

Mutasyonlu koronavirüsün tedavisinde farklılık var mı?

Mutasyonlu koronavirüsün tedavisinde farklılık var mı?

Tekerlekli sandalyesi çalınan gencin yürek yakan feryadı: Sadece ayaklarımı değil, kalbimi çaldılar

Bunun adı vicdansızlık! Feryadı yürek yaktı

Artış devam ediyor! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

Artış devam ediyor! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

Kartal'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kartal'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.