Lübnan'da Suriye gösterisi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Suriye'deki iç savaşın 8. yılı dolayısıyla gösteri düzenlendi.

Beyrut şehir merkezinde yer alan Şehitler Meydanı'nda toplanan Suriyeli ve Lübnanlı onlarca aktivist, Suriye'de 8 yıl önce Beşşar Esed rejimine karşı barışçıl gösterilerle başlayan devrimin henüz bitmediğine dikkati çekti.

Sık sık Esed rejimi karşıtı sloganlar atan göstericiler, 2011 yılındaki gösteriler sırasındaki öne çıkan şarkıları seslendirdi.

Rejimin, "bölgenin güven ve istikrarı bana bağlı imajını" vermeye çalışarak zaferler ilan ettiğini ancak ortada zafer olmadığını vurgulayan göstericiler, "Suriye'nin güller ile başlattığını Cezayir güller ile tamamlıyor", "Devrim bir görüştür.. görüşler ölmez" ve "Bizler devrim yaptık, rejim ise savaş çıkardı" yazılı pankartlar açtı.

Gösteride okunan basın bildirisinde, Suriye rejiminin 8 yıl boyunca işlediği suçların ardından bugün barışçıl devrimin güney ve kuzeyde yeniden kararlılıkla hareketlendiği ifade edildi.

"Şam despotuna" karşı Suriye'de ve dışarıda harekete geçecek yeni mekanizmaların olduğuna işaret edilen bildiride, "Suriye'de gerçek bir siyasi değişim olmadığı sürece o zalim rejimden kaçan mültecilerin geri dönmeleri mümkün değildir." denildi.

Ayrıca, Suriye'deki tüm tutukluların serbest kalması çağrısında bulunuldu.

