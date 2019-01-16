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Lübnan'da Suriyeli sığınmacılar için "acil durum" ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 01:13 | Son Güncelleme

Lübnan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren bölgeyi etkisi altına alacak yeni bir soğuk hava dalgasının gelmesinin beklendiğini açıkladı

Lübnan'da etkili olması beklenen şiddetli yağmur ve fırtına ile yoğun kar öncesi Suriyeli mültecilerin karşılaşması muhtemel sıkıntıların önüne geçilmesi ve gereken ihtiyaçlarının karşılanması için acil durum ilan edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir süre sonra etkili olması beklenen soğuk hava dalgası sırasında Suriyeli mültecilerin sıkıntılarının hafifletilmesi ve gerekli ihtiyaçlarının karşılanması için acil durum ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Nihad el-Meşnuk'un tüm valilere, acil durum ilan edilmesi için Suriyeli mültecilere ait kampların bağlı olduğu tüm belediyelerin bilgilendirilmesi talimatını verdiği ve şiddetli fırtına ve don halinde Lübnan Kızılayı ve sivil savunma birimleriyle iletişim halinde olunması tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

Lübnan'daki mülteciler için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına dayanıksız olması ve sobaları için mazot bulamamaları nedeniyle çetin geçiyor. Ülkedeki mülteci kamplarında geçen senelerde de soğuklar nedeniyle can kayıpları olmuştu.

Lübnan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren bölgeyi etkisi altına alacak yeni bir soğuk hava dalgasının gelmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından hazırlanan rapora göre, Suriyeli sığınmacıların yüzde 34'ü Lübnan'da evsiz veya kalıcı olmayan yerlerde yaşıyor.

Lübnan'da resmi rakamlara göre yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli sığınmacının yaşadığı belirtilirken, Birleşmiş Milletler verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında.

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Acil Durum Lübnan

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