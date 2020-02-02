HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lübnan’da Trump’ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi: 6 yaralı

Lübnan’da Trump’ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 16:34 | Son Güncelleme

Lübnan’da ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce gösterici, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

Lübnan’da ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce gösterici, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti. Gösterilerde 6 kişi yaralandı.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta “Yüzyılın Anlaşması” olarak adlandırılan, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi. Lübnan ve Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce gösterici, ABD Büyükelçilik binasının önünde ABD yönetimi aleyhinde sloganlar attı. "Utanç Anlaşması", "Yaşasın Filistin" gibi sloganlar atan göstericiler, “Toplum olarak önce Filistinlileri düşünmemiz gerek” sözleriyle uluslararası örgütlere seslendi. Lübnanlılar, anlaşmanın Filistin halkının bağımsızlığına karşı olduğunu belirtti. Protesto sırasında, güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için müdahalesinde 6 kişi yaralandı.
Öte yandan, ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği protesto öncesi açıklama yaptı. Açıklamada, gösteriler nedeniyle çalışmalara ara verildiği ifade edilerek, büyükelçilik çalışanlarına evlerinde kalmaları tavsiye edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNERNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacakNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacak
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı

Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Elazığ'daki 6.8'lik deprem sonrası Bakan Kurum'dan 'konut' açıklaması

Bakan Kurum açıkladı: Çalışmalarımız başladı

Sömestr tatilinin son günü Palandöken doldu taştı

Tatilin son günü doldu taştı

Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı

Korucunun cansız bedenine ulaşıldı

Bursa'da karnı acıkan domuzlar markete girdi

Yer: Bursa! Domuzlar market bastı

Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti

Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.