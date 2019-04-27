HABER

Lübnan'da Türk bayrağının yakılması protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 23:26 | Son Güncelleme

Lübnan Türk Cemiyeti Başkanı Halid Tedmuri: - "Türk bayrağındaki kırmızı renk, şehit düşen tüm Müslümanların kanını ve üzerindeki ay yıldız da Müslümanların özgürlüklerini temsil ediyor. Dolayısıyla bu bayrağa yönelik her türlü saygısızlığı kınıyoruz"

Lübnan'ın Trablusşam kentinde bir araya gelen Lübnanlılar, Ermeni grupların 24 Nisan'da başkent Beyrut'ta düzenledikleri gösterilerde Türk bayrağı yakmalarına tepki gösterdi.

Lübnan Türk Cemiyeti ve Trablus Türkmenler Cemiyetinin çağrısı üzerine Trablusşam kentindeki Osmanlı eseri Hamidiye Saat Kulesi yanında toplanan bir grup Lübnanlı, Türk bayrakları taşıyarak 24 Nisan'da Ermeni gruplar tarafından Beyrut'ta yapılan eylemi protesto etti.

Lübnan Türk Cemiyeti Başkanı Halid Tedmuri, Trablusşam belediye meclisi üyelerinin de aralarında bulunduğu göstericiler adına burada yaptığı konuşmada, Ermeni grupların Türk bayrağına yönelik saygısızlığını kınamak ve seslerini yetkililere duyurmak için toplandıklarını söyledi.

Türkiye ile Lübnan arasındaki tarihi ilişkilere ve iki ülkenin halkları arasındaki güçlü bağlara dikkati çeken Tedmuri, bu ruha uymayan hadiselerin yaşanmasına müsade edilmemesi gerektiğini belirtti.

Tedmuri, Türkiye'nin Lübnanlılara kapılarını sonuna kadar açtığını ve Lübnan'ı destekleme konusunda hiçbir zaman geri durmadığını ifade etti. Tedmuri, Lübnan'ın farklı bölgelerinde Türkmen ve Mardin asıllı on binlerce vatandaşın yanı sıra Türkiye'yi çok seven büyük kesimler bulunduğunu dile getirdi.

- "Lübnan hükümeti kınamalı"

Lübnan hükümetinin de bu olayı resmi bir dille kınamasını istediklerini söyleyen Tedmuri, "Türk bayrağındaki kırmızı renk, şehit düşen tüm Müslümanların kanını ve üzerindeki ay yıldız da Müslümanların özgürlüklerini temsil ediyor. Dolayısıyla bu bayrağa yönelik her türlü saygısızlığı kınıyoruz." dedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir grup Ermeni 24 Nisan'da düzenledikleri gösteriler sırasında Türk bayrağı yakmıştı. Bunun üzerine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ve ülkedeki Türkmen toplumu, Beyrut'taki Mardinlileri temsil eden dernekler ile bazı siyasi yetkililer peş peşe kınama açıklamaları yapmıştı.

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...
Haramidere’de freni boşalan midibüs 3 araca çarptı: 5 yaralıHaramidere’de freni boşalan midibüs 3 araca çarptı: 5 yaralı
Batman’da bir ev kurşun yağmuruna tutulduBatman’da bir ev kurşun yağmuruna tutuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ermeni grupları Lübnan türk bayrağı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tek kelimeyle korkunç! Tam 1 kilometre sonra fark etti!

Tek kelimeyle korkunç! Tam 1 kilometre sonra fark etti!

Batman’da bir ev kurşun yağmuruna tutuldu

Batman’da bir ev kurşun yağmuruna tutuldu

Doktor hastanedeki odasında ölü bulundu

Doktordan acı haber!

Kars'ta sular altında kalan köylerine son kez baktılar

Sular altında kalan köylerine son kez baktılar

Esenyurt'ta 40'a yakın binaya bu gece de girilmeyecek

Esenyurt'ta 40'a yakın binaya bu gece de girilmeyecek

Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay! Tartıştığı eşinin boğazını kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.