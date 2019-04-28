Lübnan'da Türk bayrağının yakılmasına tepkiler sürüyor

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...

Nefret sloganları eşliğinde Türk bayrağını yakma hadisesinin Müslümanlar'ın duygularını kışkırttığını ifade eden Umeyrat, "Bunlara şunu söylemek isteriz: Bizler Fatih Sultan Mehmet'in yolunda giden, Ertuğrul'un hayranları ve İslam fetihlerine katılan Müslümanlar'ın torunlarıyız. Yaşasın Lübnan, yaşasın Türkiye." diye konuştu.

Ulusal Valaa Partisi Başkanı Muhammed Umeyrat, Türk bayrağı için "Mardinlilerin Vefa Turu" sloganıyla organize edilen etkinlikte yaptığı konuşmada, bazı Ermeni grupların Türk bayrağına yönelik saygısızlığına karşı toplanan Mardinlilere ve Kürt vatandaşlara teşekkür etti.

Lübnan'da yaşayan Kürtleri temsil eden Ulusal Valaa Partisinin çağrısı üzerine başkent Beyrut'ta araçlarıyla toplanan Mardin asıllı vatandaşlar, birkaç gün önce yaşanan Türk bayrağına yönelik saygısızlığa tepki göstererek, konvoy halinde Mehter Marşı eşliğinde Türk bayraklarıyla turlar attı.

Lübnan'da Ulusal Valaa Partisi ve Mardin asıllı vatandaşlar, 24 Nisan'da Türk bayrağının Ermeni gruplar tarafından düzenlenen gösterilerde yakılmasını protesto etti.

Bu arada başkent Beyrut'taki Mardinli vatandaşların kurduğu Cil Müstakbel (Gelecek Nesil) Derneği Başkan Yardımcısı Gülşen Yusuf Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk bayrağına yönelik eyleme karşı savcılığa suç duyurusunda bulunma çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Bazı Ermeni aşırılıkçıların bu tür adımlarına karşı sosyal medya üzerinden başlatılan Türk ve Lübnan bayraklarını birlikte kullanma kampanyalarını da sürdüreceklerini dile getiren Sağlam, ayrıca Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine de bir dayanışma ziyaretinde bulunacaklarını kaydetti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir grup Ermeni 24 Nisan'da düzenledikleri gösteriler sırasında Türk bayrağı yakmıştı. Bunun üzerine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ve ülkedeki Türkmen toplumu, Beyrut'taki Mardinlileri temsil eden dernekler ile bazı siyasi yetkililer peş peşe kınama açıklamaları yapmıştı.

