Lübnan'da Türk Üniversiteleri Fuarı'na yoğun ilgi

Lübnanlılar, başkent Beyrut ve Tarblusşam kentlerinde düzenlenen Türk Üniversiteleri Fuarı'na yoğun ilgi gösterdi.

Lübnan merkezli olup diğer Arap ülkelerinde de faaliyet gösteren Yurtdışı Eğitim Ajansı, Türkiye'deki eğitim imkanları ve fırsatları tanıtmak amacıyla ülkenin kuzeyinde yer alan Trablusşam ile Beyrut'ta birer gün olmak üzere, Türk Üniversiteleri Fuarı düzenledi.

Siirt Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 4 özel üniversitenin katıldığı fuarda, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE) de stantlar açarak Türkiye'deki eğitim hakkında Lübnanlı öğrencileri bilgilendirdi.

Beyrut YEE Müdürü İbrahim Furkan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablusşam ve Beyrut'ta, beklediklerinden fazla ilgiyle karşılaştıklarını dile getirdi.

Lübnanlıların, son yıllarda Türkiye'ye olan ilgilerini, bu fuar sayesinde bir kez daha görmüş olduklarını ifade eden Özdemir, ülkede devlet üniversitesi olarak sadece Lübnan Üniversitesinin bulunduğunu, özel üniversitelerin, çok pahalı olduğunu belirtti.