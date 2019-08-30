Lübnan'da UNIFIL'in görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücünün (UNIFIL) görev süresini bir yıl daha uzattığı bildirildi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BMGK'nin, güven ve istikrarı sağlamak amacıyla Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırı bölgesinde konuşlu UNIFIL'in görev süresini 31 Ağustos'tan itibaren bir yıl daha uzatma kararı aldığı belirtildi.

Söz konusu kararın oy birliğiyle alındığı ifade edilen açıklamada, UNIFIL'in üstlendiği misyonu en iyi şekilde yerine getirmesi için bünyesindeki birliklerin sayısının düşürülmediğine işaret edildi.

BMGK'nin ayrıca İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine yönelik ihlallerini kınadığına dikkati çekilen açıklamada, bu kararın BMGK'den geçmesi için Lübnan'a destek çıkan tüm dost ülkelere teşekkür edildi.

Açıklamada, BMGK'nin bahsi geçen bu kararla Lübnan ve bölgenin istikrarına verdiği önemi bir kez daha teyit ettiğine vurgu yapıldı.

- Lübnan, UNIFIL görev süresinin uzatılmasını istiyordu

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişe Avn, İsrail'in son günlerde ülkesinin hava sahasına yönelik ihlallerine sert tepki göstermişti.