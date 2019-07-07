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Lübnan'da ‘Vatandaşlık’ Protestosu

07.07.2019 22:58 | Son Güncelleme

Lübnan’da kadınların eşlerine ve çocuklarına vatandaşlık vermesini talep edenler bir kez daha protesto gösterisinde bir araya geldi

Lübnan’da kadınların eşlerine ve çocuklarına vatandaşlık vermesini talep edenler bir kez daha protesto gösterisinde bir araya geldi.

“Vatandaşlığımı ver”, “Devrim istiyoruz”, “Ülkemde yabancıyım” gibi sloganlar atan göstericiler cumhurbaşkanından, içişleri ve dışişleri bakanlıklarına kadar birçok yetkiliye seslendi.

Vatandaşlığım Onurumdur adlı sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar seslerini yetkililere duyurmaya çalıştı.

Lübnan'da kadınların eşlerine vatandaşlık verme hakkı bulunmuyor. Suriyeli ve Filistinli erkekler ağırlıklı olmak üzere yabancılarla evlenen Lübnanlı kadınların çocukları ülkede ikamet belgesi ile yaşıyor.

Kamu kurumlarında çalışamayan bu kesim, üniversiteye giriş, hastanede tedavi olmak gibi hizmetlerde birçok sorunla karşılaşabiliyor.

Anneleri Lübnanlı babaları yabancı olan çocukları bekleyen bir başka sorun ise askerlik.

Bu nedenle çok sayıda genç erkeğin Lübnan'da doğup büyümüş olsalar da Suriye'de askerlik yapmaları gerekiyor.

Ocak ayında kurulan yeni hükümetin içişleri bakanı Reyyan El Hassan'ın vatandaşlık konusunu gündemine aldığı duyurulmuştu ancak henüz dikkat çekici bir gelişme olmadı.

Vatandaşlık sorunu Lübnan'da kadın haklarının durumu açısından da eleştrilere yol açıyor.

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