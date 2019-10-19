Lübnan'da "WhatsApp vergisi bardağı taşıran son damla oldu"

Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütünün Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerin arkasında dış mihrakların bulunmadığını belirterek, "Vatandaş, Enformasyon Bakanı'nın kışkırtıcı bir dille WhatsApp uygulamasına vergi getirileceğini duyurmasına öfkelendi ve WhatsApp vergisi, bardağı taşıran son damla oldu." dedi.

Nasrallah, destekçilerine hitaben yaptığı televizyon konuşmasında, Lübnan'daki ekonomik sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle önceki günden bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Perşembe gününden beri düzenlenen gösterilerle halkın acısını dillendirdiğine ve buna karşı hükümetin henüz bir adım atmadığına işaret eden Nasrallah, yöneticilerin artık halkın yeni vergi ve zamları kaldıramayacağına ikna olması gerektiğini savundu.

Nasrallah, ülkedeki ekonomik ve mali durumun son 30 yıllık politikanın birikimi olduğunu savunarak, "Ancak önümüzde bir sorun var ve bizler de dahil herkesin sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor." dedi.