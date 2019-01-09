Lübnan'da yapılacak Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne erteleme çağrısı

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, 19-20 Ocak'ta başkent Beyrut'ta yapılması planlanan Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'nin ertelenmesi çağrısında bulundu.

Meclis Başkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Berri, parlamentodaki siyasi bloklarla yaptığı haftalık toplantısında, geçen yıl mayıs ayında yapılan genel seçimlerin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hükümetin kurulamadığına dikkati çekti.

Hükümeti kurma çalışmaları konusunun artık geride kaldığını söyleyen Berri, konuya ilişkin gündeme gelen son önerilerin de başarısız kaldığını kaydetti.

Lübnan'ın birleşmeye öncülük etmesi gerektiğine işaret eden berri, Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne katılımın düşük olmaması için ertelenmesi kanaatinde olduğunu söyledi.

Meclis Başkanı Berri, Suriye'nin söz konusu zirveye katılması gerektiğini ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ise dün 19-20 Ocak'ta yapılması planlanan Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'nin zamanında gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Öte yandan Lübnan'da Şii 8 Mart Bloku'na yakınlığıyla bilinen bağımsız Sünni vekillerden Abdurrahim Murad, yaptığı basın açıklamasında, Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in Arap Birliği tarafından Suriye'nin zirveye davet edilmesi için girişimde bulunacağını söyledi.