Lübnan'da yaşayan Suriyeli mültecilerin kış çilesi

Lübnan'da çoğunun çadırlarda yaşadığı Suriyeli mülteciler, kış mevsiminin gelmesiyle başlayan ve son günlerde kampların olduğu bölgelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ölüm vakıalarının yaşanabileceğinden endişe ediyor.

Lübnan genelinde bir haftayı aşkın süredir devam eden yağışların ardından son günlerde ve özellikle de Suriyeli mültecilerin çadırlarında hayat mücadelesi verdiği dağlık bölgelerde yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor.

Ülkenin doğusunda yer alan Arsal beldesindeki mülteci kamplarında yaşayanlardan Hasan Hadidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kar yağışının 3 günden beri çok etkili olduğu ve an itibariyle mültecilerin kamplarının olduğu bölgede kar kalınlığının 10-40 santimetre arasında değiştiğini belirtti.

Gıda ile birlikte ısınmada kullanılan mazot ve battaniyeye ihtiyaç duyduklarını aktaran Hadidi, bölgeye henüz yardım kuruluşlarının gelmediği ve dondurucu soğuklara karşı çocuklarda ölüm vakıalarının yaşanabileceğine işaret etti.

Lübnan'da Suriyeli mültecilerin yaşadığı kamplarda soğuktan donarak ölüm vakıalarının olduğu yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Hadidi, ancak acil yardıma ihtiyaç duyduklarını kaydetti.