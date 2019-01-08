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Lübnan'da yaşayan Suriyeli mültecilerin kış çilesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 17:02 | Son Güncelleme

Çoğunun çadırlarda yaşadığı Suriyeli mülteciler, kampların olduğu bölgelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ölüm vakıalarının yaşanabileceğinden endişe ediyor

Lübnan'da çoğunun çadırlarda yaşadığı Suriyeli mülteciler, kış mevsiminin gelmesiyle başlayan ve son günlerde kampların olduğu bölgelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ölüm vakıalarının yaşanabileceğinden endişe ediyor.

Lübnan genelinde bir haftayı aşkın süredir devam eden yağışların ardından son günlerde ve özellikle de Suriyeli mültecilerin çadırlarında hayat mücadelesi verdiği dağlık bölgelerde yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor.

Ülkenin doğusunda yer alan Arsal beldesindeki mülteci kamplarında yaşayanlardan Hasan Hadidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kar yağışının 3 günden beri çok etkili olduğu ve an itibariyle mültecilerin kamplarının olduğu bölgede kar kalınlığının 10-40 santimetre arasında değiştiğini belirtti.

Gıda ile birlikte ısınmada kullanılan mazot ve battaniyeye ihtiyaç duyduklarını aktaran Hadidi, bölgeye henüz yardım kuruluşlarının gelmediği ve dondurucu soğuklara karşı çocuklarda ölüm vakıalarının yaşanabileceğine işaret etti.

Lübnan'da Suriyeli mültecilerin yaşadığı kamplarda soğuktan donarak ölüm vakıalarının olduğu yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Hadidi, ancak acil yardıma ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Bu arada Suriyeli mültecilerin Lübnan'a gelmeye başlamasının ardından 2012 yılında farklı ülkelerden 100'den fazla yardım kuruluşunun bir araya gelerek kurduğu Yardım ve Geliştirme Dernekleri Birliği (URDA) de sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, mültecilerin ısınmada kullanması için bazı bölgelere yakıt yardımında bulunulduğu aktarıldı.

Lübnan sivil savunma birimleri, dün ülkenin doğusundaki Beka vilayetinde 10'u çocuk 37 Suriyeli mülteciyi taşıyan ve kar yağışı dolayısıyla yolda mahsur kalan bir aracın birkaç saat süren operasyon sonucu kurtarıldığını açıklamıştı.

Lübnan'daki mülteciler için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına dayanıksız olması ve sobaları için mazot bulamamalarından dolayı çetin geçiyor. Ülkedeki mülteci kamplarında geçen senelerde de soğuklar nedeniyle ölümler yaşanmıştı.

Çadır kamplarda yaşayan Suriyeliler, kış aylarında ısınabilmek için çadır içerisinde soba veya elektrikli ısıtıcı kullanıyorlar. Bu durum bazen yangınlara neden oluyor. Ülkedeki Suriyeli mülteci kamplarında geçen yıl çıkan yangınlarda 8 kişi hayatını yitirmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, geçen yıldan beri ülkedeki Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor. Yetkililer, mültecilerin ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arsal Lübnan Suriyeli mülteciler

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