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Lübnan'da yeni hükümet kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 21:08 | Son Güncelleme

Başbakan Saad Hariri'nin yaklaşık 9 aylık sürecin ardından kurduğu yeni hükümet Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından onaylandı

Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından yeni hükümet kuruldu.

Lübnan'da 6 Mayıs 2018'de yapılan genel seçimler sonrasında yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Saad Hariri, kabine listesini sunmak için akşam saatlerinde Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıktı.

Hariri'nin ardından Meclis Başkanı Nebih Berri'nin de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ulaşmasıyla üçlü görüşme gerçekleştirildi.

Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri başbakanlığında kurulan yeni hükümet, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın onayından sonra açıklandı.

Bakanlar Kurulu Sekreteri Fuad Filfil, Baabda Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Hariri tarafından imzalanan yeni hükümetin 30 üyesini duyurdu.

Lübnan'da siyasi güçler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yeni hükümetin kurulması yaklaşık 9 ay aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Saad el-Hariri Lübnan

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