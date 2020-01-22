HABER
  4. Lübnan’da yeni hükümet kuruldu

Lübnan’da yeni hükümet kuruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 11:40 | Son Güncelleme

Lübnan’da protestolar devam ederken, Hizbullah’ın desteğini alan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.Lübnan’da ülkede artan ekonomik kriz ve iletişim vergilerine karşı başlayan protestolar sonucu Başbakan Saad Hariri 29 Ekim’de istifa etmişti.

Lübnan’da protestolar devam ederken, Hizbullah’ın desteğini alan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.
Lübnan’da ülkede artan ekonomik kriz ve iletişim vergilerine karşı başlayan protestolar sonucu Başbakan Saad Hariri 29 Ekim’de istifa etmişti. Protestoların 3 aydır devam ettiği ülkede, Hizbullah ve siyasi müttefiklerin desteğini alan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.
Lübnan’ın yeni Başbakan Hassan Diyab düzenlediği basın toplantısında, hükümetin protestocuların taleplerine öncelik vereceğini söyledi. Diyab, ülkedeki mali krizle ilgilenmek üzere bir komitenin görevlendirildiğini söyledi. Yeni kabine ilk oturumunu bu sabah yapacak.
Kızıl Haç tarafından yapılan açıklamada, başkent Beyrut’ta hafta sonu parlamento binası yakınında düzenlenen gösterilerde 520 kişinin yaralandığı ifade edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı
Bakan Gül'den Metin İyidil açıklamasıBakan Gül'den Metin İyidil açıklaması
Yılmaz: “Sathı müdafaa ile yolumuza durmadan devam edeceğiz”Yılmaz: “Sathı müdafaa ile yolumuza durmadan devam edeceğiz”
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Diğer Haberler
MHP'li Sefer Aycan: Sözleşmeli personel uygulaması kaldırılmalı

Meclis'ten hükümete seslendi: Uygulama kaldırılmalı

Adalet Bakan Abdülhamit Gül'den Metin İyidil açıklaması

Bakan Gül'den Metin İyidil açıklaması

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Bilim ve Sanat Vakfı açıklaması

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Bilim ve Sanat Vakfı açıklaması

CHP'nin 'Devlet Bahçeli' iddiasına MHP'li Semih Yalçın'dan yanıt!

CHP'nin 'Devlet Bahçeli' iddiasına MHP'den yanıt!

CHP'den Rahşan Ecevit hakkındaki skandal yorumla ilgili açıklama

CHP'den Rahşan Ecevit hakkındaki skandal yorumla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.