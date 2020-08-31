Lübnan'da Yeni Hükümet Kuruluyor

Lübnanlı diplomat Mustafa Adib, ülkedeki ana siyasi partilerin desteğini aldıktan sonra yeni hükümeti kurmak üzere Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından görevlendirildi. Lübnan'ın Berlin Büyükelçisi Mustafa Adib, 128 sandalyeli mecliste 90 oyu garantilemesi üzerine yeni hükümeti kurma görevini üstlendi. Yeni başbakan teknokrat hükümeti kuracak Adib'in hükümeti kurmakla görevlendirilmesine ilişkin görüşmeler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan'a yapacağı ikinci ziyarete saatler kala yapıldı. Macron'un Lübnanlı yetkililere ülkeyi içinde bulunduğu krizden çıkarmak için çözüm yolları bulmaları için baskı yapması bekleniyor. 4 Ağustos'ta Lübnan Limanı'nda meydana gelen, en az 190 kişinin ölümüne, 6.000'den fazla kişinin de yaralanmasına neden olan patlama hem kentin limanında hem de çok sayıda konut ve işyerinde büyük tahribata neden olmuştu. Bakanlar Kurulu üyeleri, patlamanın üzerinden bir hafta geçmeden istifa etmişti. Mustafa Adib, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir numaralı önceliğinin, Lübnan kamuoyunun ve uluslararası toplumun güvenini yeniden kazanmak için kritik önem taşıyan reformları bir an önce hayata geçirecek hükümeti hızla kurmak olduğunu kaydetti.

Uzmanlardan oluşan bir kabine kuracağını belirten Adib, "ülkeyi kalkınma yolunda ilerletmek ve mali, ekonomik ve sosyal erimeye son vermek" için mecliste grubu olan partilerle işbirliği yapacağını söyledi. Gerek Macron ve diğer dünya liderleri gerekse Uluslararası Para Fonu (IMF) büyük reformlar hayata geçirilmediği sürece Lübnan'a yardımda bulunmayı reddetmişti. Çok tanınmayan bir diplomat olan Mustafa Adib üzerinde hükümeti kurması için uzlaşma sağlanması, Lübnanlı siyasetçilerin giderek kötüleşen ekonomik ve mali krizi kontrol altına almak ve Macron'un ziyaretinden önce ilerleme kaydetmek için acilen adımlar atılması gerekliliğini ön plana çıkarıyor. Eski Başbakan Saad Hariri, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Michel Aoun'la biraraya geldiği görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, 18 üyeli grubunun Adib'i desteklediğini açıkladı. Hariri, "krizden çıkmaya başlamak için dünyanın Lübnan ekonomisine olan güvenini yeniden inşa etmek amacıyla reformlar yapacak" teknokratlardan oluşan bir hükümet kurulması çağrısında bulundu.

Cumartesi günü Almanya'dan Lübnan'a giden Mustafa Adib, başbakanlık görevi için öne çıkan tek isimdi. İktidar paylaşımının mezheplere dayalı olarak yapıldığı Lübnan'da başbakanın Sünni olması gerekiyor. En çok desteği toplayan adaydan yeni kabineyi oluşturması isteniyor. Ancak Lübnan'ın siyasi sınıfının bölünmüş olması, üst düzey görevlere ve kilit bakanlıklara kimlerin getirileceği konusunda tartışma yaşanmasına neden oluyor. Adib, Pazartesi günü yapılan danışmaların öncesinde Hariri dahil dört eski başbakan tarafından desteklenmişti. Hizbullah’tan mesaj Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise Pazar günü erken saatlerde yaptığı açıklamada destekçilerinin ekonomik şartları iyileştirecek ve büyük reformlara imza atacak yeni hükümetin kurulması için işbirliği içinde olacağını kaydetmişti. Lübnan siyasetinde etkili rol oynayan İran destekli militan örgüt Hizbullah, ülkenin karşı karşıya olduğu çoklu kriz nedeniyle yoğun eleştiri altındaydı. Hizbullah ve müttefiklerinin de Adib'i desteklemesi bekleniyor.