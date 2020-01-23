Lübnan’da Yeni Hükümet Protestolar Arasında Göreve Başladı 

Lübnan’da dün kurulan hükümet bugün ilk toplantısını yaptı. Önceki hükümet, protestolar nedeniyle 29 Ekim’de istifa etmişti. İran yanlısı Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle Hassan Diab başbakanlığında kurulan yeni hükümetin ilk toplantısında Diab, geçmiştekilerden farklı mali ve ekonomik yöntemler benimseyeceklerini söyledi.

Yeni hükümetin, yolsuzlukla suçladıkları siyasi partilerin bir devamı olduğunu savunan protestocular ise başkent Beyrut ve çevresindeki ana yolları kısa süreliğine kapattı. Daha geniş çaplı gösterilerin de planlandığı haberleri geliyor.

Hizbullah ve müttefiklerinin oluşturduğu 8 Mart Bloku'nun desteğiyle kurulan hükümetin en zorlu görevi, Lübnan’ı 1975 ile 1990 arasındaki iç savaştan bu yana en kötü mali ve ekonomik krizden çıkarmak olacak. Geçen Ekim ayının ortasında başlayan protestolar, ikinci haftanın sonunda Saad Hariri hükümetinin istifasıyla sonuçlanmıştı.

Başbakan Hassan Diab ve yeni bakanlar, ilk kabine toplantısını Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaptı. Altısı kadın 20 üyeli kabine toplantısına Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkanlık etti.