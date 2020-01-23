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Lübnan’da Yeni Hükümet Protestolar Arasında Göreve Başladı 

23.01.2020 23:51 | Son Güncelleme

Yeni hükümet ilk kabine toplantısını yaparken, bazı gruplar, yolsuzlukla suçladıkları siyasi partilerin bir devamı olduğu gerekçesiyle yeni kabineyi protesto amacıyla başkent Beyrut ve çevresindeki ana yolları kısa süreliğine kapattı

Lübnan’da Yeni Hükümet Protestolar Arasında Göreve Başladı 

Lübnan’da dün kurulan hükümet bugün ilk toplantısını yaptı. Önceki hükümet, protestolar nedeniyle 29 Ekim’de istifa etmişti. İran yanlısı Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle Hassan Diab başbakanlığında kurulan yeni hükümetin ilk toplantısında Diab, geçmiştekilerden farklı mali ve ekonomik yöntemler benimseyeceklerini söyledi.

Yeni hükümetin, yolsuzlukla suçladıkları siyasi partilerin bir devamı olduğunu savunan protestocular ise başkent Beyrut ve çevresindeki ana yolları kısa süreliğine kapattı. Daha geniş çaplı gösterilerin de planlandığı haberleri geliyor.

Hizbullah ve müttefiklerinin oluşturduğu 8 Mart Bloku'nun desteğiyle kurulan hükümetin en zorlu görevi, Lübnan’ı 1975 ile 1990 arasındaki iç savaştan bu yana en kötü mali ve ekonomik krizden çıkarmak olacak. Geçen Ekim ayının ortasında başlayan protestolar, ikinci haftanın sonunda Saad Hariri hükümetinin istifasıyla sonuçlanmıştı.

Başbakan Hassan Diab ve yeni bakanlar, ilk kabine toplantısını Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaptı. Altısı kadın 20 üyeli kabine toplantısına Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Avn bakanlara, hayat şartlarını ve ekonomiyi düzelterek Lübnan halkının güvenini kazanmak gibi hassas bir görevleri olduğunu hatırlattı. Mişel Avn, uluslararası toplumun Lübnan devlet kurumlarına olan güvenini arttırmanın önemine de dikkat çekti.

Hasan Diab, kabinesini kadın ve teknokratlardan oluşturmaya özen göstereceğini söylemişti. Savunma bakanlığına ilk kez bir kadın atanırken, adalet, enformasyon, çalışma, göç ile gençlik ve spor bakanlıklarına da kadınlar atandı. Savunma Bakanı Zeyne Aker Adra aynı zamanda başbakan yardımcısı olarak görev yapacak.

Ancak uzmanlar yeni hükümetin İran ve Hizbullah’a yakın olması nedeniyle, uluslararası ve bölgesel destekten mahrum kalacağı görüşünde. Zira Hizbullah, borç batağındaki Lübnan’ın destek aradığı ABD ve petrol zengini Körfez ülkelerinin terör örgütleri listesinde.

Maliye Bakani Gazi Vezni de, El Cedid televizyonuna yaptığı açıklama, gelecek dönemde gerilemeyi durdurmanın yurt dışı desteği almadan mümkün olamayacağını söyledi.

Körfez ve Batı ülkelerine yakın 14 Mart Bloku'nu oluşturan, eski Başbakan Saad Hariri'nin partisi Sünni Müstakbel Hareketi, Hıristiyan Lübnan Kuvvetleri Partisi, Hıristiyan Ketaib Partisi ve Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi ise kabinede yer almadı.

Kabine toplantısının ardından Beyrut şehir merkezindeki başbakanlık binasına giderek görevi resmen devralan Diab, Merkez Bankası başkanının görevden alınmasının gündemde olmadığını açıkladı. Diab, yeni hükümetin farklı bir mali ve ekonomik program izleyeceğini söyledi.

Diab programının ayrıntılarını açıklamadı ancak bazı ekonomi uzmanları nerdeyse her şeyi ithal eden Lübnan’ın üretime odaklanması gerektiği fikrinde. Uzmanlar ayrıca faiz oranlarının düşürülerek, halkın paralarını yüksek getirili banka hesaplarında tutmaları yerine ticarete yatırım yapmasının sağlanmasından yana.

Yerel bankalar, tedavüldeki paranın az olması nedeniyle sermaye kontrolü politikası uygulayarak, nakit çekimini ve yurtdışına para yollanmasını sınırlıyordu.

Lübnan Bankalar Birliği bir açıklama yaparak, yeni hükümetten beklentilerini sıraladı. Birlik, Lübnan’ın karşı karşıya olduğu büyük zorlukları göz önüne alan net bir mali ve ekonomik program çağrısı yaptı.

Ekonomik krizde ABD doları karşısında büyük değer kaybeden Lübnan Pound’unda ise yeni hükümetin göreve gelmesiyle toparlanma oldu. Geçen hafta bir Dolar 2500 Pound iken, kur 2000 Pound’a kadar düştü. Resmi kurda ise bir Dolar 1507 Pound’da kaldı. Geçen haftalarda Lübnan Pound’ı karaborsada yüzde 60’tan fazla değer kaybetmişti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni hükümetin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Guterres, Lübnan’ın reform planlarını destekleyecek ve halkının ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde Hassan Diab ve kabinesiyle çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

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