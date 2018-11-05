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Lübnan'da yeni hükümete "Hizbullah destekli Sünni vekiller" engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 14:07 | Son Güncelleme

Şii 8 Mart Bloku'na yakın Sünni vekillerden Velid Sukkeriye: "Sünni 6 vekile bir bakanlık verilmediği sürece yeni hükümet kurulmayacak. Hariri'nin de artık bağımsız Sünni vekillerin seçildiği gerçeğini kabul etmesi ve lideri olduğu Müstakbel Hareketi'nin Sünnilerin tek temsilcisi olmadığını görmesi gerekiyor" - Müstakbel Hareketi milletvekili Muhammed Hecari: "Yeni hükümetin önüne engeller çıkaranlar, ekonomik ve toplumsal krizlerle karşı karşıya olan ülkeyi hükümetsiz bırakma sorumluluğunu taşıyıp taşıyamayacaklarını düşünmeli"

MAHMUT GELDİ - Lübnan'da aylardır devam eden hükümet kurma çalışmalarında sona yaklaşıldığı yönündeki iyimser hava Şii 8 Mart Bloku'na yakınlığıyla bilinen bağımsız Sünni vekillerin bakanlık ısrarı nedeniyle dağıldı. Hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, geçen ay yaptığı açıklamalarda yeni hükümetin ne zaman ilan edileceğine dair tarih verse de gelinen noktada yeni hükümete dair bir sonuç elde edilemedi.

Geçen mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Şiilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'ın desteğini alarak meclise giren Faysal Ömer Karami, Cihad es-Samad, El-Velid Sukkeriye, Abdurrahim Murad, Kasım Haşim ve Adnan Trablusi isimli 6 Sünni milletvekilinin yeni hükümetteki temsiliyet ısrarı ve Hizbullah'ın bu vekillerden yana tavır alması Lübnan'daki hükümet kurma çalışmalarını kilitliyor.

- "Sünni 6 vekile bir bakanlık verilmediği sürece yeni hükümet kurulmayacak"

Söz konusu 6 Sünni vekilden biri olan El-Velid Sukkeriye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Mayıs seçimlerinin neticesine göre kendisi ve diğer Sünni vekillerin yeni hükümette temsiliyeti hak ettiklerini söyledi.

Hizbullah ve Meclis Başkanı Nebih Berri'nin bu konuda kendilerini desteklediklerini ifade eden Sukkeriye, şunları kaydetti:

"Sünni 6 vekile bir bakanlık verilmediği sürece yeni hükümet kurulmayacak. Hariri'nin de artık bağımsız Sünni vekillerin seçildiği gerçeğini kabul etmesi ve lideri olduğu Müstakbel Hareketi'nin Sünnilerin tek temsilcisi olmadığını görmesi gerekiyor."

- "Sünni vekiller düğümü birkaç günde çözülebilir" görüşü

Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi milletvekili Esad Dergam ise hükümet kurma sürecindeki olumlu havanın hala devam ettiğini ileri sürerek, Sünni vekiller düğümünün çözülmesi için başta Meclis Başkanı Berri olmak üzere birçok kişinin çaba sarf ettiğini ifade etti.

Dürzi ve Hristiyan bloklar arasındaki anlaşmazlıkların aşıldığına işaret eden Dergam, Sünni vekiller düğümünün de birkaç gün içinde çözülebileceğini ve yeni kabinenin açıklanabileceğini savundu.

- "Yeni hükümet belirsiz bir tarihe kadar donduruldu" iddiası

Müstakbel Hareketi eski milletvekili Mustafa Alluş ise yeni hükümeti kurma çalışmalarının belirsiz bir tarihe kadar dondurulduğunu iddia etti.

Yeni hükümetin kurulması önündeki engellerden dolayı Hizbullah'ı suçlayan Alluş, Şii 8 Mart Blokuna düşen bakanlık payını artırmak için Hizbullah'ın her türlü adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

Alluş ayrıca hükümetin kurulmamasında Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın da payının olduğunu belirterek, Avn'ın Hariri tarafından sunulacak yeni kabine listesini Hizbullah'ın itirazına rağmen onaylama yetkisi bulunduğuna dikkati çekti.

Müstakbel Hareketi milletvekili Muhammed el-Hecari de Hizbullah'a işaret ederek, şunları söyledi:

"Yeni hükümetin önüne engeller çıkaranlar, ekonomik ve toplumsal krizlerle karşı karşıya olan ülkeyi hükümetsiz bırakma sorumluluğunu taşıyıp taşıyamayacaklarını düşünmeli."

- Hizbullah'tan "Kabinede bağımsız Sünni vekiller bulunmalı" açıklaması

Geçen hafta başkent Beyrut'taki ofisinde bahsi geçen 6 Sünni vekille bir araya gelen Hizbullah Genel Sekreteri Siyasi Danışmanı El-Hac Hüseyin Halil, geçen hafta başkent Beyrut'taki ofisinde bahsi geçen 6 Sünni vekille gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "yeni kabinede bağımsız Sünni vekillerin de bulunması gerektiğini" ifade etti.

Halil, Sünni bağımsız vekilleri seçen bir tabanın olduğunu ve dolayısıyla yeni hükümette yer almaları gerektiğini savundu.

- Hariri Hizbullah'a yakın Sünni vekillerin bakanlık talebine karşı

Başbakan Hariri ise Şii 8 Mart Blokuna yakın Sünni vekillerin hükümette temsiliyet talebini kesin bir dille reddediyor.

Söz konusu Sünni vekillerin seçimlere bir siyasi blok olarak katılmadığını söyleyen Hariri, mensubu oldukları siyasi tarafların da zaten hak ettikleri bakanlıkları aldığını vurguluyor.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının Tahran'a yakınlığıyla bilinen Hizbullah nedeniyle Lübnan'ı da etkilemesinden endişe ediliyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak siyasi taraflar arasında başta bakanlıkların dağılımı olmak üzere yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle ülkede aylardır hükümet kurulamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hizbullah Lübnan Müstakbel Hareketi Saad el-Hariri

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