MAHMUT GELDİ - Lübnan'da aylardır devam eden hükümet kurma çalışmalarında sona yaklaşıldığı yönündeki iyimser hava Şii 8 Mart Bloku'na yakınlığıyla bilinen bağımsız Sünni vekillerin bakanlık ısrarı nedeniyle dağıldı. Hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, geçen ay yaptığı açıklamalarda yeni hükümetin ne zaman ilan edileceğine dair tarih verse de gelinen noktada yeni hükümete dair bir sonuç elde edilemedi. Geçen mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Şiilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'ın desteğini alarak meclise giren Faysal Ömer Karami, Cihad es-Samad, El-Velid Sukkeriye, Abdurrahim Murad, Kasım Haşim ve Adnan Trablusi isimli 6 Sünni milletvekilinin yeni hükümetteki temsiliyet ısrarı ve Hizbullah'ın bu vekillerden yana tavır alması Lübnan'daki hükümet kurma çalışmalarını kilitliyor. - "Sünni 6 vekile bir bakanlık verilmediği sürece yeni hükümet kurulmayacak" Söz konusu 6 Sünni vekilden biri olan El-Velid Sukkeriye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Mayıs seçimlerinin neticesine göre kendisi ve diğer Sünni vekillerin yeni hükümette temsiliyeti hak ettiklerini söyledi.

Hizbullah ve Meclis Başkanı Nebih Berri'nin bu konuda kendilerini desteklediklerini ifade eden Sukkeriye, şunları kaydetti: "Sünni 6 vekile bir bakanlık verilmediği sürece yeni hükümet kurulmayacak. Hariri'nin de artık bağımsız Sünni vekillerin seçildiği gerçeğini kabul etmesi ve lideri olduğu Müstakbel Hareketi'nin Sünnilerin tek temsilcisi olmadığını görmesi gerekiyor." - "Sünni vekiller düğümü birkaç günde çözülebilir" görüşü Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi milletvekili Esad Dergam ise hükümet kurma sürecindeki olumlu havanın hala devam ettiğini ileri sürerek, Sünni vekiller düğümünün çözülmesi için başta Meclis Başkanı Berri olmak üzere birçok kişinin çaba sarf ettiğini ifade etti. Dürzi ve Hristiyan bloklar arasındaki anlaşmazlıkların aşıldığına işaret eden Dergam, Sünni vekiller düğümünün de birkaç gün içinde çözülebileceğini ve yeni kabinenin açıklanabileceğini savundu. - "Yeni hükümet belirsiz bir tarihe kadar donduruldu" iddiası Müstakbel Hareketi eski milletvekili Mustafa Alluş ise yeni hükümeti kurma çalışmalarının belirsiz bir tarihe kadar dondurulduğunu iddia etti.

Yeni hükümetin kurulması önündeki engellerden dolayı Hizbullah'ı suçlayan Alluş, Şii 8 Mart Blokuna düşen bakanlık payını artırmak için Hizbullah'ın her türlü adımı atmaya hazır olduğunu belirtti. Alluş ayrıca hükümetin kurulmamasında Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın da payının olduğunu belirterek, Avn'ın Hariri tarafından sunulacak yeni kabine listesini Hizbullah'ın itirazına rağmen onaylama yetkisi bulunduğuna dikkati çekti. Müstakbel Hareketi milletvekili Muhammed el-Hecari de Hizbullah'a işaret ederek, şunları söyledi: "Yeni hükümetin önüne engeller çıkaranlar, ekonomik ve toplumsal krizlerle karşı karşıya olan ülkeyi hükümetsiz bırakma sorumluluğunu taşıyıp taşıyamayacaklarını düşünmeli." - Hizbullah'tan "Kabinede bağımsız Sünni vekiller bulunmalı" açıklaması Geçen hafta başkent Beyrut'taki ofisinde bahsi geçen 6 Sünni vekille bir araya gelen Hizbullah Genel Sekreteri Siyasi Danışmanı El-Hac Hüseyin Halil, geçen hafta başkent Beyrut'taki ofisinde bahsi geçen 6 Sünni vekille gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "yeni kabinede bağımsız Sünni vekillerin de bulunması gerektiğini" ifade etti.