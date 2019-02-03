Lübnan’da Yeni Hükümete İlk Protesto

Ekonomi Bakanlığı’nın önündeki “anayola vergi ve adalet” gibi kelimeler yazan göstericilerin bir sonraki durağı ise Adalet Bakanlığı oldu. Bakanlığın önündeki yola ‘adalet’ kelimesini yazmak isteyen göstericilerle güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Yol boyunca megafonlarla mevcut ekonomik ve siyasi krizlere ilişkin kısa konuşmalar yapan ve sloganlar atan protestocular yürüyüş güzergahı boyunca zaman zaman durarak halkı da gösteriye çağırdı.

Başkent Beyrut’ta çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve aktivistlerin katıldığı bir protesto gösterisi yapıldı.

Lübnan’da 1 Şubat’ta yeni hükümetin kurulduğu açıklandı ancak hükümetin göreve başlamasından hemen sonra protestolar da başladı.

Lübnan’da Mayıs ayında yapılan parlamento seçimlerinin ardından 9 ay süren ve birçok krizin yaşandığı bir süreç başladı. Giderek derinleşen ekonomik kriz yaşanan ülkede hükümetin kuruluşunun gecikmesi birçok sorunun daha da kronikleşmesine sebep oldu. 1 Şubat’ta yeni hükümetin kurulduğu duyuruldu. Ancak yeni hükümeti ekonomik krizin yanı sıra elektrik, temel sağlık hizmetleri, eğitim gibi kamu hizmetlerinin düzenli sağlanamaması, yolsuzluk, mülteci sorunu, acilen hayata geçirilmesi yapısal reformların hazırlanması gibi birçok sorun bekliyor.

