HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lübnan'da yeni hükümete karşı gösteriler sürüyor

Lübnan'da yeni hükümete karşı gösteriler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 23:43 | Son Güncelleme

Lübnan'da yeni hükümete karşı gösteriler sürüyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yüzlerce gösterici, yeni hükümeti protesto etti.

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı protestoların başladığı 17 Ekim 2019'dan beri eylemlerin merkezi haline gelmesi nedeniyle trafiğe kapatılan Beyrut merkezindeki Şehitler Meydanı, bu sabah trafiğe açıldı.

Bunun üzerine öğle saatlerinden itibaren Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, kendilerine ait çadırları barındıran meydanın açılmasına tepki gösterdi.

Bugüne kadar polislerin demir bariyerlerle kapalı tuttuğu Şehitler Meydanı'na açılan yolları beton bloklarla kapatan göstericiler, akşama kadar sürdürdükleri eylemleri sırasında "Devrim", "Hassan Diyab hükümetine hayır", "Suudi Arabistan ve İran'ın müdahalelerine hayır", "Mezhep eksenli yönetime hayır" ve "Yolsuzluğa hayır ve yağmalanan malların iadesini istiyoruz" şeklinde çeşitli sloganlar attı.

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ayvanın ilk defa duyacağınız faydalarıAyvanın ilk defa duyacağınız faydaları
Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lübnan protesto gösterileri

En Çok Okunan Haberler

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutluk’ta 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Arnavutluk’ta 4,9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kars Sarıkamış’ta 3.6 büyüklüğünde deprem! (AFAD -Kandilli son depremler)

Kars Sarıkamış’ta 3.6 büyüklüğünde deprem!

Meksika'da askeri araç devrildi: 5 ölü, 28 yaralı

Meksika'da askeri araç devrildi: 5 ölü, 28 yaralı

Emine Erdoğan Senegal’de rehabilitasyon merkezinin açılışını yaptı

Emine Erdoğan Senegal’de rehabilitasyon merkezinin açılışında

Karabük'te Mehmetçik depremzedeler için 129 bin TL topladı

Mehmetçik depremzedeler için 129 bin TL topladı

Son dakika! Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem! (AFAD -Kandilli son depremler)

Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.