Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Diyab'dan "reform ve istikrar" vaadi

Lübnan'da yeni hükümeti oluşturmakla görevlendirilen Hassan Diyab, hızlı bir reform planıyla ülkeyi istikrara kavuşturacak hükümeti kurmaya çalışacağını söyledi.

Diyab, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmek üzere çağrıldığı Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

"Hızlı bir reform planıyla Lübnan'ı istikrara kavuşturacak hükümeti kurmaya çalışacağım." diyen Diyab, ülkenin çok hassas bir dönemden geçtiğini ve ciddi çabalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Diyab, "Lübnan'ı korumaya almanın yanı sıra kurtarma sürecini başlatacak ve Lübnanlıların vatanlarına olan güvenlerini geri getirecek ulusal birliğe muhtaç olduğumuz bir dönemden geçiyoruz." dedi.

Lübnanlılara "bağımsız" biri olarak seslendiğini vurgulayan Diyab, "64 gündür acılarınızı dinliyorum" diyerek, halkın hayalini kurduğu hukuk devletine kavuşacağını savundu.

Hükümeti kurma süreci kapsamında siyasi güçlerle istişarelere başlaması için Avn'a talepte bulunduğunu aktaran Diyab, tüm Lübnanlılardan destek istedi.

Cumhurbaşkanı Avn, Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerinin ardından, yeni kabineyi oluşturma görevini bugün Diyab'a verdi.